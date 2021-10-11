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最新民調顯示：灣區人壓力大 逾半數想遷離

編譯組／灣區10日電
新冠疫情陰影揮之不去，許多灣區民眾感到精神壓力重重。(電視新聞截圖)
新冠疫情陰影揮之不去，許多灣區民眾感到精神壓力重重。(電視新聞截圖)

矽谷聯合發展協會 (Joint Venture Silicon Valley) 與灣區媒體最新民調顯示，新冠疫情陰影揮之不去，許多灣區民眾感到精神壓力重重。民眾對工作與家庭生活、社區與安全，與灣區長期居住等基本問題觀感都起了重大變化。

根據民調報告，即使許多民眾表示經濟穩定，基本生活需求無虞，他們同時表示悲觀與缺乏安全感。高達60%灣區民眾指出，比起疫情初期，他們現在精神壓力更大。三分之一民眾表示，過去五年間，他們的精神健康問題日愈嚴重。

尤其令人擔憂者，56%民眾表示，灣區雖然有絕佳天氣，領先全球的經濟，令人豔羨的自然美，豐富的多元文化，他們仍然計畫於未來數年內遷離灣區。這是2018年民調展開以來首見。也有高達半數受訪民眾表示灣區朝錯誤方向發展。

許多民眾覺得幸福的日子遙遙無期。41歲的單親媽媽奧立佛 (Tyilisha Oliver) 說，她覺得壓力太大。奧立佛是海沃市居民，疫情開始時遭Nordstrom百貨公司解聘，隨後不斷搬家，居無定所。

根據這項對聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、舊金山、阿拉米達縣、康曲柯士達縣1610居民所作民調，71%受訪者表示，灣區生活品質過去五年來持續下落，情況與2019年以來民調雷同。不過這次民調顯示，約有一半民眾表示，生活比疫情前更孤獨，三分之二受訪民眾擔心未來日子。

隨著氣候變化、政治兩極化，民眾焦慮感更強。與矽谷領導人集團2020年所作民調比較，這次民調顯示以下結果：

ㄧ、嚴重憂慮山火威脅民眾從2020年民調的70%增加到今年的85%。

二、憂心乾旱民眾從2020年的43%增加到今年的84%。憂心供水不足民眾從48%增加到80%。

三、2020年58%受訪民眾對政黨分歧表示憂心。今年擔憂美國政治發展民眾高達76%。

四、此外，高達90%民眾認為高房價與遊民數目居高不下是灣區非常嚴重的社會問題。

矽谷聯合發展協會總裁韓考克 (Russell Hancock) 強調，雖然灣區生活費高，受到乾旱與山火威脅，可是真正問題所在是高房價，房價高到大部分民眾無法承擔房屋貸款的首付款。

許多民眾認為灣區是發展事業絕佳地區，可是就建立家庭而言，條件只是普通。如果想要退休，灣區非常不適合養老。

現年22歲的阿斯蘭．阮 (Aslan Nguyen) 剛從爾灣加大畢業，在巴洛阿圖一家商業服務公司擔任軟體工程師，有六位數收入。阮的家人住在德利市，疫情間家人感染新冠病毒，阮必須來回奔波，感到身心俱疲。

值得慶幸的是，雖然面臨重大精神壓力，約有四分之三受訪民眾表示經濟生活還過得去，有些人疫情間的財務狀況甚至得到改善。退休的建築督察孟迪查博 (Mike Mendizabal) 表示，疫情間他的女兒全家等待搬入新家期間，他甚至歡迎女兒、女婿一家人來住在他密爾比達家中。

灣區 民調 疫情

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