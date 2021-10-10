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跟進舊金山 馬連縣準備放寬室內口罩令

記者李怡 / 舊金山報導
馬連縣宣布，如果病例和住院人數繼續下降，將放寬室內口罩限制。（美聯社）
馬連縣宣布，如果病例和住院人數繼續下降，將放寬室內口罩限制。（美聯社）

馬連縣（Marin County ）衛生官員周五宣布，如果當地COVID-19傳播和住院率繼續下降，該縣將在下周與舊金山一道，在某些情況下放寬室內戴口罩的規定。

從10月15日開始，如果滿足相關條件，完全接種疫苗的人將可以在健身房和辦公室等室內場所摘下口罩，包括團體人數不超過100人，每個人都接種了疫苗。

該縣室內口罩令的修訂，適用於所有居民，無論是否接種疫苗，像在雜貨店或是更擁擠的環境中，還將包括員工通勤車輛、宗教場所和大學課堂。縣公共衛生官員馬特威利斯在一份聲明中說道，「科學表明，當整個群體都接種疫苗時，感染的風險要低得多」。

舊金山周四宣布，如果病例和住院人數繼續保持穩定或下降，達到下述三個標準，將於10月15日對其口罩規定進行類似的調整，並可能完全取消口罩令。這三個標準包括：

首先，全縣必須達到疾病控制和預防中心的數據跟蹤器確定的「中等」（黃色）病例率等級，並持續保持三周時間。其次，縣衛生官員必須確定 COVID-19 住院率「低且穩定」。最後，縣總人口的80% 必須完全接種 COVID-19疫苗，或者自批准用於5至11歲兒童的 COVID-19 疫苗以來已經過去了八周。截至周四，舊金山75% 的人口已接種完全接種。目前，舊金山和馬連是灣區僅有的宣布對個人或是集體室內活動聚會引入防疫新規則的兩個縣。

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