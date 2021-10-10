主題被指具冒犯性 華裔作家童書遭下架

華裔美國作家楊凱莉的書在紐約學區被禁。（電視新聞截圖）

家長應該在什麽時候和孩子談及種族主義，學校應該如何講授有關種族主義的議題？

一位在灣區長大的華裔作者撰寫的兒童讀物，最近被位於紐約長島的Plainedge學區從學生必讀書目中下架，理由是該書的主題具冒犯性。

《前台》（Front Desk）獲得2019年亞太文學獎，並被國家公共廣播電台、華盛頓郵報和紐約公共圖書館等多家出版物選為年度最佳圖書。該書描述的是一個移民家庭 經營汽車旅館的故事。但紐約學區部分家長覺得書中對種族歧視 的描述具冒犯性，例子之一是，警察為錯怪一位非裔美國人偷車而向非裔道歉。

楊凱莉（Kelly Yang）是《前台》的作者，家人在她年幼時從中國移民到美國，該書敘述的就是她自己的經歷。 對紐約學區的反應她表示震驚，稱該書的主題是一位移民女孩的生活；有些人把反種族歧視武器化，對所有不符合他們狹隘的看法的事物表示反感。她表示，廣泛的閱讀、了解他人的生活，反而能夠更好地為孩子進入社會做準備。

楊凱莉就讀柏克萊加大，畢業於哈佛大學法學院。她是「楊凱莉項目」的創始人，這是一個針對亞洲和美國兒童的寫作和辯論項目。她的文章發表在南華早報、紐約時報 、華盛頓郵報和大西洋月刊上。