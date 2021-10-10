灣區種族最隔離 馬連縣Canal區第一 華埠也上榜

馬連縣的Canal是灣區種族隔離程度最高的社區。 （美聯社）

對許多灣區 居民來說，馬連縣居住著家庭收入中位數為11萬5000元的富裕家庭。作為加州收入第三高的縣，它也是灣區最白的縣，66%的人口被認定為非西語裔白人。

但該縣有一個社區，白人比例不到5%，西裔比例超過90%，就是聖拉菲的Canal區。根據柏克萊加大下屬的研究機構「the Othering and Belonging Institute」分析，這個社區是灣區種族隔離最嚴重的地方。

該研究所試圖衡量現代美國的住宅隔離是如何將有色人種集中在資源較少的社區，並對預期壽命、收入潛力和整體福利產生負面影響。

灣區隔離程度最高的社區除了馬林的Canal地區，還有舊金山的獵人點和華埠 即唐人街，以及東屋崙的幾個社區。灣區的中心都市區總體上相當多樣化，例如，舊金山-屋崙-佛利蒙大都會區有36%的白人，23%的西裔，27%的亞裔，7%的黑人 和7%的其他種族。

華埠是十個種族隔離最嚴重的社區之一，其中89%是亞裔。與整個灣區相比，種族隔離最嚴重名單大多數社區的黑人和西裔的比例過高。

史丹福大學歷史學教授詹金斯(Destin Jenkins)在2017年寫道，事實上，至少從20世紀初開始，灣區一些地區就一直處於隔離狀態，這要歸功於種族主義的政府政策和利用這些政策的私營部門行為者。在20世紀初至中期，聯邦住房管理局拒絕為有色人種，特別是黑人社區的抵押貸款提供保險，這種政策被稱為 「紅線」。

此外，許多房屋契約含有明確禁止有色人種擁有房屋的語言。許多社區被劃為獨棟戶住宅區，實際上是將非裔家庭和其他有色人種拒之門外。

詹金斯寫道，即使在最高法院於1948年推翻了房屋契約中的種族契約後，政府仍通過其他手段強制實施種族隔離，例如，拒絕向租給非裔的白人房主提供抵押貸款。在20世紀的大部分時間裡，有色人種的居民，特別是黑人，被禁止獲得創造財富的機會（如在富人區擁有住房）。

當地歷史學家、「Hella Town」一書的作者施瓦澤（Mitchell Schwarzer）說，灣區的隔離現象已經持續了幾十年，因為公共和私營部門未能以任何有意義的方式從根源上解決問題。