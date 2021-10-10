紐森簽署法案 種族研究列加州高中必修

加州成為第一個將種族研究課程作為高中畢業要求的州。（美聯社）

從2029-30學年開始，除了英語、科學、數學和其他畢業要求外，加州 高中學生必須參加一門種族研究課程才能獲得畢業證書。 州長紐森（Gavin Newsom）周五（10月8日）簽署了一項法案，使加州成為全國首批將種族研究列為所有公立高中學生畢業要求的地區之一。

新法要求本州所有公立學校從2025-26學年開始至少開設一門種族研究課程，並要求2029-30學年畢業的學生必須完成一學期的該學科課程。

種族研究運動起源於加州，20世紀60年代末，舊金山州立大學和柏克萊加大的學生抗議，要求開設非裔美國 人、奇卡諾人、亞裔美國人和原住民研究課程。該課程在三年內經歷了數次起草，並在獲得批准之前經歷了激烈的辯論。

示範課程側重於四個歷史上被邊緣化的群體：非裔美國人、奇卡諾人和其他拉丁美洲人、亞裔和太平洋島民，以及美國原住民。它還包括關於猶太人、阿拉伯裔美國人、錫克族美國人和亞美尼亞裔美國人的課程計畫；這些族裔在反對早先的草案將他們排除在外後被加入。

其他標準畢業要求包括三年的英語和社會研究，兩年的數學和科學，等等。新立法給了種族研究幾年的滯後期，以便學校能夠做好準備。

「學校不可能一按開關就準備到位，」 這項立法的撰寫人，民主黨議員梅迪納（Jose Medina）說：「這給了學區 足夠的時間對課程進行安排，並雇用合格的教師來教授這些課程。」

加州最大的幾個學區已經走在了前面。

洛杉磯聯合學區是該州最大的學區，去年投票要求在2023-24學年之前將種族研究課程作為畢業要求。佛萊斯諾聯合學校董事會去年投票決定，要求今年進入高中的學生學習兩個學期的種族研究。

在舊金山，高中從2015年開始將種族研究作為選修課，從2028年開始，學生將被要求參加兩個學期的種族研究課程才能畢業。

教育家們說，加州在種族研究立法方面起帶頭作用是應該的，且早該如此，在加州600萬公立學校學生中，超過四分之三是有色人種。

州公共教育總監瑟蒙德(Tony Thurmond)稱讚種族研究立法使有色人種學生在所學知識中看到自己，幫助他們了解自己的歷史。

梅迪納說，自去年弗洛伊德（George Floyd）被謀殺以來，美國對種族和種族主義的廣泛討論使得這樣的課程比以往更加重要。