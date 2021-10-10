「盛世公主號」郵輪 周一重返舊金山

舊金山濱水區港口喜迎郵輪重返。（取自官網）

舊金山 市府部門和港務局官員周五（10月8日）宣布，在疫情 期間暫時長時間停止運作之後，郵輪 業開始恢復運作。「盛世公主號」郵輪將於周一（10月11日）重返舊金山，這將是後疫情時期第一艘抵達舊金山的郵輪。

隨著郵輪碼頭的開放，港口官員預計，到今年年底將有21艘郵輪停靠，2022年將有127次停靠，這個數字是創紀錄的。

市府官員稱，郵輪對該市的經濟至關重要，因為它將成千上萬的乘客和船員帶到舊金山，光顧當地的小商業。舊金山2019年迎來了28萬名郵輪遊客，為該市的經濟貢獻了約2700萬美元。

市長布里德（London Breed）在一份聲明中說：「我非常高興地歡迎郵輪回到我們的港口，歡迎遊客回到我們的城市。旅遊業是我們城市經濟的一個關鍵部分，幫助我們支付重要的服務，使我們能夠照顧最脆弱的居民。這次郵輪重返舊金山，又一次證明我們的城市正在恢復生機，從這場疫情中走出來，並且比以往任何時候都更強大。

所有抵達的郵輪船支，都將被要求遵守美國疾病控制和預防中心規定的健康準則，包括要求所有乘客和船員都要接種疫苗。

此外，港口已與所有郵輪運營商就聯邦準則之外的安全舉措達成了協議。根據新的健康準則協議，在港口27號和35號碼頭的郵輪碼頭，乘客上岸和下岸時將交錯進行，以減少擁擠。另外，港口官員說，碼頭將是一個 「無接觸環境」，在室內也需要戴口罩。

港口執行董事福布斯（Elaine Forbes）說：「我們很自豪地與公共衛生機構合作，確保郵輪安全返回，並將會比CDC的指導方針更進一步，以保證我們濱水社區的健康及經濟活力。

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）博士說：「我們的城市已經表明，只要有高水平的疫苗接種和正確的安全協議，我們就能在減輕COVID-19傳播的同時，開放商業並恢復旅遊業。客運郵輪重返舊金山是朝著這個方向邁出的又一步。

舊金山仍然是灣區唯一的客運郵輪碼頭。早在2020年4月疫情開始時，盛世公主號郵輪因為船上21人最初對COVID-19檢測呈陽性，在海灣停泊了近三個星期。最終，船上有103人檢測出陽性，兩名乘客和一名船員死亡。