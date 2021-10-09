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美食講座 黃本初教自製養生紅麴

記者李榮／灣區報導
黃本初對於料理很有熱情。（記者李榮／攝影）
黃本初對於料理很有熱情。（記者李榮／攝影）

經常在僑社為大家拍照記錄的義工黃本初，另一項專長就是製作美食，包括肉鬆、牛軋糖及茶葉蛋，以及自製紅糟都是拿手項目。黃本初將於15日媽媽教室美食講座中，在線上介紹紅糟（紅麴）的作法，以及各式紅糟料理。

黃本初喜歡園藝、烹飪、烘焙、旅遊，興趣廣泛，也是灣區許多社團的義工，同時也擔任僑務委員會電子報新聞志工，將灣區的訊息，透過語音或文字記錄下來。另一方面，過去在世界日報辦理美食比賽中，黃本初也是常勝軍，他特別對於醃漬產品情有獨鍾，紅糟、甜酒釀、豆腐乳、黃金泡菜也有深入的研究。

黃本初指出，紅糟經過科學的驗證對人體是有益的，但是大家身處海外，不像在台北，只要東門市場、南門市場走一圈就可以買到品質優良的紅糟，因此就開始嘗試自行動手。事實上後來發現，紅糟的作法相當簡單，材料僅需紅麴、白麴、還有糯米及水。把糯米浸泡一夜後，將水過濾後，放到蒸籠蒸熟，再放入容器內，加入紅麴白麴和水，並密封起來，約21天後即可完成。但要注意的是，製作紅糟的時候不能碰到水和油，氣候太熱的時候所做出來的成品容易變酸。

他進一步表示，紅糟是福州人和客家人桌上佳餚常見的調味料，當然他們製作紅糟的方式有一點差異。他自己的祖籍是福州，小時候常常看到長輩在製作紅糟，「我在海外著手利用手邊的材料釀製紅糟也有20年了，能透過分享，把製作做紅糟的經驗分享出去，也是希望大家一同傳承我們老祖宗累積下來、有益健康的飲食。」

美食講座題目「DIY製作養生紅麴，與各式健康、美味傳統紅麴料理」，時間：10月15日(周五) 上午10時至11時30分。課程十分鐘前提前開放Zoom上課連結，Meeting ID：98-806-3500, Password：Modesto101(M請大寫)，詢問電話：(408)252-7070。

美食 灣區 醃漬

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