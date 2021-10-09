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聖荷西市長選舉 擬改期到總統大選年

編譯組╱聖荷西電
聖荷西擬將市長選舉時間改到總統大選年。(本報檔案照)
聖荷西擬將市長選舉時間改到總統大選年。(本報檔案照)

聖荷西審查委員會 (The San Jose Charter Review Commission) 日前晚間以壓倒性票數通過，將市長選舉從過去期中選舉年 (midterm election year) 改到總統大選年舉行。如委員會提案得到聖荷西市議會支持，聖荷西選民將於2022年選舉時，公投決定是否將市長選舉改成與總統大選同時進行。

聖荷西審查委員波希瓦 (Garrick Percival) 是聖荷西州大政治學教授。他說，委員會推出這項改變選舉年提案，其主要目的是改善聖荷西低投票率情況。這項提案如獲實現，將可增強聖荷西市長選舉的社區代表性。因為如果市長選舉與總統大選同時舉辦，將會帶動更多聖荷西選民投票。

聖荷西下屆市長仍將於2022年美國期中選舉時選出。如選民公投決定改變選舉年分，2022年選出的新市長服務兩年後，仍可參加2024年與2028年兩屆市長選舉。聖荷西市長四年一任，任期兩屆。因此2022年選出新市長有可能擔任10年聖荷西市長。聖荷西現任市長李卡多 (Sam Liccardo) 2014年當選市長，2018年競選連任成功。他將於2022年任期屆滿離職。

聖荷西從1960年代起，市長選舉交由選民直接投票決定。從那個時候開始，聖荷西市長直接選舉總是選在美國期中選舉年進行，一般認為，這是聖荷西市長選舉投票率偏低主因之一。專家表示，低收入民眾與有色族裔期中選舉投票率低，總統大選時投票情形才會有好轉。

根據波希瓦教授研究，過去四次聖荷西市長選舉中，投票率均沒有過半。他認為如果市長選舉改在總統大選年進行，投票率可望提高33%，即參與投票的合格選民將增加16萬9000人。這是非常有意義的轉變。

過去三年間，全美有色族裔協進會 (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) 與南灣工會 (South Bay Labor Council) 多次推動改變聖荷西市長選舉年，然一直沒有成功。

2019年4月，聖荷西市議會以些微票數，擊敗改變選舉年提案。當時提案由西語裔領導人士提出，強調改變選舉年將提高投票率，增加市長的社區代表性。隨後工會亦積極爭取改變，然一直沒有真正進展。

南灣工會代表托雷 (Krista De La Torre) 4日晚間在委員會指出，聖荷西選民同時投票選擇總統與市長候選人的時間已成熟。

新美國拉丁裔聯盟 (Latinos United for a New America) 代表布斯塔蒙特 (Ｃheva Bustamante) 強調，增加民眾參與聖荷西市長選戰，對民主健康非常重要。如果改變選舉年，年輕的有色族裔、低薪工人、租戶選民將大為增加。其結果將能選出更具代表性的聖荷西市長。

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