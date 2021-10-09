「她把學校當公司」聖荷西州大華裔教授：對校長很失望

因受到校園性虐待醜聞的壓力，聖荷西州大校長帕帕奇安日前稱自己在秋季學期結束後將不再擔任校長職務。（聖荷西州大校報截圖）

因受到校園性虐待醜聞的壓力，聖荷西 州立大學校長帕帕奇安（Mary Papazian）日前公開發表聲明，稱自己在秋季學期結束後將不再擔任校長職務。卸任後的帕帕奇安將返回到教育 崗位，根據加州州立大學的網站顯示，帕帕奇安將在未來協助該校的行政以及教育的工作。

帕帕奇安與2016年7月上任，是校園性醜聞曝光後的第5任校長。儘管帕帕奇安在任期內試圖把自己塑造為代表學生、主持公道的校長，但仍被批評努力太少、太遲。

聖荷西州大教育系首位華人教授盧美燕博士表示，校園中的性犯罪是一個重複發生的問題。2016年，教育系院長就因包庇一教授性騷擾學生而下台。

盧美燕於7月1日被任命為教育系系主任，成為灣區學術界中為數不多的華裔 移民女性華裔行政領導人之一。她在聖荷西州大任教已經有33年的時間。她希望下一任校長可以將學校更多的資源投入到教學上。

「她把學校當做一家矽谷的商業公司來管理，輕教學重行政，這是令我們教授們失望的事情。我們為什麼來大學教書，我們是愛我們的學生，愛我們的研究。」 盧美燕說。

聖荷西州大法律顧問、教育系教授萊克（Jason laker）批評帕帕奇安一直在強調，性虐待案件是在她上任前就發生了，她並沒有想真正擔負起責任。「她極力將自己塑造成一個偉大的領導者的角色，講述各種各樣的故事而達到自己的目的。她以這種腐敗的方式來博得更多的社會關注。她所做的一切與真正的受害者毫無乾係。」

萊克表示，他認為帕帕奇安是自他2010來到學校後，最差的一任領導者。

學生們似乎對於帕帕奇安的離開不感到意外。公共關係學大三學生維羅索（Katherine Veloso）說：「當我看到她離開的消息後，誠實地講，我並不意外。我知道這件事遲早都要到來。」

商科大四學生皮內達（Jorge Pineda）表示，她讓更多的學生返回到校園，然而她並沒有照顧到學生的需求。「性犯罪在全美都處於上升趨勢，在學校也是這樣。她能夠卸任，想必是最好的結果。」