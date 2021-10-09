「她把學校當公司」聖荷西州大華裔教授：對校長很失望
因受到校園性虐待醜聞的壓力，聖荷西州立大學校長帕帕奇安（Mary Papazian）日前公開發表聲明，稱自己在秋季學期結束後將不再擔任校長職務。卸任後的帕帕奇安將返回到教育崗位，根據加州州立大學的網站顯示，帕帕奇安將在未來協助該校的行政以及教育的工作。
帕帕奇安與2016年7月上任，是校園性醜聞曝光後的第5任校長。儘管帕帕奇安在任期內試圖把自己塑造為代表學生、主持公道的校長，但仍被批評努力太少、太遲。
聖荷西州大教育系首位華人教授盧美燕博士表示，校園中的性犯罪是一個重複發生的問題。2016年，教育系院長就因包庇一教授性騷擾學生而下台。
盧美燕於7月1日被任命為教育系系主任，成為灣區學術界中為數不多的華裔移民女性華裔行政領導人之一。她在聖荷西州大任教已經有33年的時間。她希望下一任校長可以將學校更多的資源投入到教學上。
「她把學校當做一家矽谷的商業公司來管理，輕教學重行政，這是令我們教授們失望的事情。我們為什麼來大學教書，我們是愛我們的學生，愛我們的研究。」 盧美燕說。
聖荷西州大法律顧問、教育系教授萊克（Jason laker）批評帕帕奇安一直在強調，性虐待案件是在她上任前就發生了，她並沒有想真正擔負起責任。「她極力將自己塑造成一個偉大的領導者的角色，講述各種各樣的故事而達到自己的目的。她以這種腐敗的方式來博得更多的社會關注。她所做的一切與真正的受害者毫無乾係。」
萊克表示，他認為帕帕奇安是自他2010來到學校後，最差的一任領導者。
學生們似乎對於帕帕奇安的離開不感到意外。公共關係學大三學生維羅索（Katherine Veloso）說：「當我看到她離開的消息後，誠實地講，我並不意外。我知道這件事遲早都要到來。」
商科大四學生皮內達（Jorge Pineda）表示，她讓更多的學生返回到校園，然而她並沒有照顧到學生的需求。「性犯罪在全美都處於上升趨勢，在學校也是這樣。她能夠卸任，想必是最好的結果。」
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