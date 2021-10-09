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民事大陪審團 審查聖縣警長辦公室

編譯組╱聖荷西8日電
民事大陪審團對聖克拉拉縣警長辦公室展開審查。(NBC Bay Area官方臉書)
民事大陪審團對聖克拉拉縣警長辦公室展開審查。(NBC Bay Area官方臉書)

聖他克拉拉縣警長辦公室近來麻煩不斷。根據「NBC Bay Area」電視媒體報導，有消息透露，一個民事大陪審團已成立，被安排進行審查聖縣警長史密斯(Laurie Smith)與其部門運作情況。

消息來源告訴NBC Bay Area，民事陪審團已於6日首次會面討論，並發出傳票給一些人，須針對聖縣警局辦公室進行作證。部分警局辦公室主管先前已被刑事大陪審團起訴。民事大陪審團目前正在調查警局辦公室。

法務分析專家萊諾斯(Jaime Leanos)表示，民事大陪審團負責調查政府機構，包括一個縣或市政機構的運作，確保他們用正確方式做了應做的工作。聖縣議會在對史密斯投下不信任票(vote of no confidence)之後，8月份推薦組建民事大陪審團對其辦公室進行調查。

有關聖縣警局近來發生事件，包括NBC Bay Area調查小組爆料一段監控錄影，記錄了一名警察線民在監獄宿舍遭到其他囚犯的毒打。這是監獄數起暴力事件中的最新一起。

此外，刑事大陪審團已退回關於對聖縣警局主管調查的起訴書，據稱他們被控用隱蔽式槍支許可證換取競選捐款。警長行使她的第五修正案權利，在訴訟期間不出席作證。警長辦公室部分被起訴主管不認罪，正在等待審判。萊諾斯認為，這只是警長辦公室浮現的問題之一，情況看起來將由民事大陪審團作出解決。

他指出，民事大陪審團不能提出刑事指控，僅能針對如何能將辦公室管理得更好方面，做出諮詢建議。警長將必須以書面形式回應這些調查結果發現。不過這些建議具有部分效力，但並非相當有效，基本上，可能會也可能不會被採用。

NBC Bay Area電視台已連絡警長對此事發表評論，但截至8日下午之前都未獲得回音。

監獄 警察 傳票

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