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參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

地檢處走訪社區 公布華埠社區服務資源

記者李怡 / 舊金山報導
10月是反家庭暴力月。地檢長博徹思說，即使受害者不合作，也必須起訴家庭暴力案件。（記者李怡／攝影）
10月是反家庭暴力月。地檢長博徹思說，即使受害者不合作，也必須起訴家庭暴力案件。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢處7日對華文媒體的圓桌會議上表示，地檢長博徹思繼續在第六區進行鄰里拜訪活動，讓更多田德隆區的商戶知悉市府剛推出的「商鋪毀壞補貼計畫」。這項計畫類似於地檢處去年在第五區試行的「破窗補償計畫」。地檢處辦公室社區事務團隊每周前往不同的社區進行外展工作，提升商戶和居民的公共安全意識，及向群眾介紹地檢處現正開展的重要工作。

會上表示，在剛剛過去的這個周末，地檢處分別參加了在華埠和日落區的社區活動，以改善公共安全為首要任務，為協助振興社區出一分力，並公布了部分華埠社區服務資源。例如正在籌辦的，每年一度由地檢處和安老自助處合辦的華埠社區資源展。去年因為疫情關係停辦，今年將會是第16屆。活動日期為10月27日星期三，上午10時30分至下午1時30分在華埠花園角舉行。當日會有社區機構和市府部門參與擺設攤位，為市民提供重要的資源信息。屆時亦會有舞獅助興、重要嘉賓致詞和餐點供應。

10月是反家庭暴力月，據地檢處透露，很多時候，家庭暴力受害者不會與警方合作。其中一名受害者經歷七次家暴事件後，才離開施虐者。

地檢長博徹思說，即使受害者不合作，也必須起訴家庭暴力案件。上周陪審團對馬西亞斯(Anthony Macias)的家庭暴力審判中，所有五項控罪作出有罪判決。馬西亞斯被判犯一項家庭毆打和四項違反家暴限制令的罪名，因為他在一名獨立證人面前多次毆打女友的頭部。

在本次會議上公布審理的案件是，在2020年9月18日，馬文(Deshon Marman)在Bay Street Safeway（漁人碼頭，北角中心）與一名指控他偷竊的保安發生口角。當警員到達時，他們在街上找到被告並將其追入小巷裡。馬文隨後跑前撞倒一名SFPD華裔警員Talent Tang，之後試圖搶奪Tang和另一名警員的佩槍。最終他被警方拘捕，地檢處提出指控。

經陪審團審訊後，他被判犯下一項干擾警員及企圖奪槍罪、一項干擾警員及奪取警棍罪、兩項襲擊執勤警員罪和兩項齒咬警員的毆打罪。

華埠 家暴 工作

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