加州保險局長：汽車保險公司要退款給更多客戶

加州保險局下令汽車保險公司退款給更多客戶。 (電視畫面截圖)

加州保險 局長萊拉(Ricardo Lara)昨日表示，數百萬加州駕駛人應該獲得來自汽車 保險公司的汽車保費 退款。他指出，保險局正在調查所有保險公司，但特別命令其中三家汽車保險公司：Allstate、Mercury與CSAA計算保費並向他們的客戶退款。萊拉辦公室透露，這三家保險公司涵蓋五分之一的加州駕駛人。

萊拉強調，退款是欠給消費者的，因為大部分民眾因為疫情而減少駕駛。他表示，汽車保險公司先前在監管機構催促之下，已發放總計24億元的保費退款。但是，他相信，Allstate、Mercury與CSAA這三家保險公司應退還更多金額。

萊拉在聲明中指出，新數據顯示，這三家保險公司在為汽車保單投保人提供進一步保費減免所做的努力，與應該做的工作之間，存在最大差距，「代表消費者，我已失去耐心。」

針對退款命令，萊拉提供Allstate、Mercury與CSAA這三家保險公司30天時間回應他於6日公布的退款令內容。若不遵守，這些公司將面臨法律訴訟。

CSAA保險公司聲明表示：「已收到萊拉局長來信，目前正在評估其要求，將在所要求時間範圍內做出回應。」CSAA也指出，公司於2020年向保單持有人退款價值總額超過1.37億元。

Allstate保險公司聲明指出，他們是第一家在疫情期間對減少駕駛做出因應的保險公司，已向全國駕駛人退款10億元，並且始終提供客戶可負擔保險計畫。

Mercury保險公司聲明表示，已向加州駕駛人客戶退款超過1.75億元保費，並且一直為因疫情減少駕駛的數十萬客戶，持續提供保費減免。展望未來，公司將持續為客戶做正確的事情，包括提供加州最低保費價格，也持續提供獲獎等級的服務品質。

民眾若較少開車，或者根本不開車，其實無需等待汽車保險公司降低保費費率。可以在任何時間申請降低保費。