性虐待醜聞延燒 聖荷西州大校長辭職

聖荷西州大校長帕帕奇安因為校園性虐待醜聞提出辭呈。（取自臉書）

受到校園性虐待醜聞的壓力，聖荷西 州大校長帕帕奇安（Mary Papazian）7日宣布將在年底前辭職。

前聖荷西州大體育系系主任蕭（Scott Shaw）的性虐待醜聞案首次浮出水面是在帕帕奇安 (Mary Papazian) 2016年接任聖荷西州大校長之前七年。對外，帕帕奇安試圖透過對蕭重新展開調查，將自己定位該校第一位真正代表運動員 主持公道的校長。

然而，她的努力卻被批評為太少、太遲。帕帕奇安後來任命圖特（Marie Tuite）為體育系系主任，但圖特於六周前離職，因為她被指控報復一名多年來一直嘗試保護女運動員的游泳 教練。接著，美國司法部兩周前提出一份嚴厲的報告，指責帕帕奇安是在外部團體施壓下才發起2019年的調查，而且這項調查存在嚴重瑕疵。

帕帕奇安辭職的消息傳開後，當年第一個出面指控蕭的女運動員沃肯登（Lindsay Warkentin）說：「我很高興她辭職，但她顯然是自願離開的。我沒有看到任何正式的道歉或指出她參與了醜聞的聲明，我不知道到底有沒有人會負起責任。」沃肯登現年32歲，她對蕭提出指控時為19歲。

另一名指控蕭的游泳選手麥基（Caitlyn Mackey）表示，她對校方領導人遇到批評只會想辦法躲起來感到失望。她說：「身為學術機構的領導人理應保護學生和運動員，但他們只會保護自己、自己的名譽和加害者。事件曝光後，他們報復吹哨者，並指責倖存者。」

麥基表示，她和其他受害者只能為自己建立一個安全網互助系統。

帕帕奇安7日發出公開聲明表示，她將在秋季學期結束時離職，但她會繼續參與並支持針對前聖荷西州大體育系系主任蕭的調查。她說，這項決定「不會影響我們試圖了解當時發生什麼事和校方如何應對的初衷和義務」。

帕帕奇安過去一年中始終堅拒接受媒體或學校內部對性虐待醜聞事件的採訪。

聖荷西州大性虐待醜聞案於2009年首次浮出水面，10多名游泳隊選手向教練霍普金斯（Sage Hopkins）投訴，蕭以治療傷痛為名，把手伸進他們的胸罩和內褲內按摩。在前校長惠特莫（Jon Whitmore）任內進行的校內調查得出的結論是，蕭的「壓力點療法」的確是一種治療方法，允許蕭繼續為女運動員提供「治療」服務。直到帕帕奇安任內又有一名女運動員投訴遭蕭不當觸摸後，蕭才被要求放有薪假。

蕭於2020年8月辭職，但未受任何懲處。他現在是聯邦調查局刑事調查的對象。