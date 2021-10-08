我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

性虐待醜聞延燒 聖荷西州大校長辭職

編譯組／聖荷西7日電
聖荷西州大校長帕帕奇安因為校園性虐待醜聞提出辭呈。（取自臉書）
聖荷西州大校長帕帕奇安因為校園性虐待醜聞提出辭呈。（取自臉書）

受到校園性虐待醜聞的壓力，聖荷西州大校長帕帕奇安（Mary Papazian）7日宣布將在年底前辭職。

前聖荷西州大體育系系主任蕭（Scott Shaw）的性虐待醜聞案首次浮出水面是在帕帕奇安 (Mary Papazian) 2016年接任聖荷西州大校長之前七年。對外，帕帕奇安試圖透過對蕭重新展開調查，將自己定位該校第一位真正代表運動員主持公道的校長。

然而，她的努力卻被批評為太少、太遲。帕帕奇安後來任命圖特（Marie Tuite）為體育系系主任，但圖特於六周前離職，因為她被指控報復一名多年來一直嘗試保護女運動員的游泳教練。接著，美國司法部兩周前提出一份嚴厲的報告，指責帕帕奇安是在外部團體施壓下才發起2019年的調查，而且這項調查存在嚴重瑕疵。

帕帕奇安辭職的消息傳開後，當年第一個出面指控蕭的女運動員沃肯登（Lindsay Warkentin）說：「我很高興她辭職，但她顯然是自願離開的。我沒有看到任何正式的道歉或指出她參與了醜聞的聲明，我不知道到底有沒有人會負起責任。」沃肯登現年32歲，她對蕭提出指控時為19歲。

另一名指控蕭的游泳選手麥基（Caitlyn Mackey）表示，她對校方領導人遇到批評只會想辦法躲起來感到失望。她說：「身為學術機構的領導人理應保護學生和運動員，但他們只會保護自己、自己的名譽和加害者。事件曝光後，他們報復吹哨者，並指責倖存者。」

麥基表示，她和其他受害者只能為自己建立一個安全網互助系統。

帕帕奇安7日發出公開聲明表示，她將在秋季學期結束時離職，但她會繼續參與並支持針對前聖荷西州大體育系系主任蕭的調查。她說，這項決定「不會影響我們試圖了解當時發生什麼事和校方如何應對的初衷和義務」。

帕帕奇安過去一年中始終堅拒接受媒體或學校內部對性虐待醜聞事件的採訪。

聖荷西州大性虐待醜聞案於2009年首次浮出水面，10多名游泳隊選手向教練霍普金斯（Sage Hopkins）投訴，蕭以治療傷痛為名，把手伸進他們的胸罩和內褲內按摩。在前校長惠特莫（Jon Whitmore）任內進行的校內調查得出的結論是，蕭的「壓力點療法」的確是一種治療方法，允許蕭繼續為女運動員提供「治療」服務。直到帕帕奇安任內又有一名女運動員投訴遭蕭不當觸摸後，蕭才被要求放有薪假。

蕭於2020年8月辭職，但未受任何懲處。他現在是聯邦調查局刑事調查的對象。

運動員 聖荷西 游泳

上一則

勇士「喬丹」大發神威險勝金塊 兩場季前賽表現耀眼

下一則

聖荷西抗旱 景觀灌溉擬限1周2次

延伸閱讀

金山灣區科技巨頭 臉書、Google暫維持室內戴口罩

金山灣區科技巨頭 臉書、Google暫維持室內戴口罩
Theranos血檢不準？ 荷姆斯律師：因前實驗室主任「無能」

Theranos血檢不準？ 荷姆斯律師：因前實驗室主任「無能」
Theranos血檢不準 荷姆斯律師怪前實驗室主任「無能」

Theranos血檢不準 荷姆斯律師怪前實驗室主任「無能」
聖荷西公職人員強制接種新冠疫苗 市議會妥協

聖荷西公職人員強制接種新冠疫苗 市議會妥協

聖荷西為1887年夷平華埠 向華裔移民及其後代道歉

聖荷西為1887年夷平華埠 向華裔移民及其後代道歉

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31
為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

2021-10-02 02:17
林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

2021-10-06 18:12
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

2021-10-04 02:00

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」