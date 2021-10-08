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聖荷西抗旱 景觀灌溉擬限1周2次

記者王子涵／聖荷西報導
2028年，山谷供水局每天可以提供1000萬加侖的可飲用水。（山谷供水局推特）
2028年，山谷供水局每天可以提供1000萬加侖的可飲用水。（山谷供水局推特）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）日昨宣布，將督促市議會限制市內景觀灌溉的次數不得超過一周兩次。如果該節水計畫得到通過，執法機構將有權對違規者罰款。根據擬定的計畫，地址數字為單數的家庭允許在周一和周四灌溉，雙數的家庭可以在周二和周五灌溉。

四個月前，矽谷最大的供水局發布乾旱預警，要求聖他克拉拉縣所有居民根據2019年的用水量，減少15%的用水。然而這四個月以來，絕大多數的城市都沒有完成這一節水目標。根據供水局周四提供的數據，8月聖縣居民僅減少9%的用水量，7月的數據為6%，6月與往年持平。

乾旱的趨勢越來越嚴重，聖縣最大的水庫—安德森水庫（Anderson reservoir）因為安全問題，被聯邦政府下令排空存水。地下水的儲量也因為過度開採而迅速下降。根據供水局的檢測，聖荷西市地下水的水位線自2017年冬天以來下降了45呎。過度開採地下水還可能導致一些地區的路面塌陷，城市管道破損、建築物損壞等問題。

李卡多表示，聖市所有正在開發的建築景觀都將被要求符合抗乾旱的特點，市府公職人員正在擬定具體規定，該計畫將在明年春天在市議會上進行投票。

「現實就是，乾旱將會反覆發生，需要提前做準備。」李卡多針對環境變化發表看法，「是時候改變發展城市的方式了，所有人都應該為節約水資源而努力。」

聖荷西市在去年經歷了有記錄的128年以來最乾旱的一年，整個7月的降水量僅為5.33呎。舊金山也經歷了自1849年淘金熱以來的第三乾旱年。

為了應對來勢洶洶的乾旱問題，聖縣山谷供水局計畫擴大水源淨化項目以解決水資源短缺。上個月，供水局準備將北聖荷西先進的水源淨化中心擴建兩倍，並在洛斯蓋圖市建立一個新的淨水中心，這樣便可以生產出上百萬加侖的純淨可飲用水。

「我甚至無法想象在如此乾旱的情況下，我們的生活將會變成什麼樣。」山谷供水局局長卡倫德（Rick Callender）說，「我們需要創造水源。」

到2028年，山谷供水局計畫通過淨化廢水項目每日創造1000萬加侖的可飲用水。儘管這聽起來十分瘋狂，但如果成功，這將徹底改變加州乾旱的狀況。

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