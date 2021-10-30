庫比蒂諾擬關校 社區領袖：請給我們機會

學生高舉「拯救Meyerholz」的自製標語。（記者王子涵／攝影）

由於入學率持續走低以及資金短缺等問題，庫比蒂諾聯合學區 委員會9月24日提出2022-2023學期的支出縮減計畫，並將於本月14日舉行投票。縮減計畫中包括永久性關閉Meyerholz小學、Regnart小學以及合併Muir小學。計畫一出立即激起大批華人家長反對，他們在庫比蒂諾市府以及學區辦公室舉行了遊行 抗議活動。

關閉學校的計畫其實在2020年就被提出，當時關閉的學校就包括有Regnart和Muir小學，另外DeVargas和Stevens Creek小學也在計畫關閉的名單中。根據學區網站的數據，該學區K-8學校的入學率已經在過去的八年中下降了13%，學生人數從2012年的1萬9194人下降到2019年的1萬6720人。最終，在當地學生家長的聯合抗議下，四所學校免於被關閉。

在市府的抗議活動中，華人家長簽署聯名抗議書。（記者王子涵／攝影）

學生家長曾表示，考慮到疫情大流行，孩子已經承受了太多的痛苦，不能讓他們失去自己的學校。

然而今年全新的縮減計畫卻變本加厲，將學區第二大的Meyerholz小學也列入到關閉名單中，該學校超過80%的學生都來自於亞裔 家庭。社區領袖Aegean說：「請給我們機會，讓我們發展。」

在縮減計畫中，有一個項目卻得到了「擴大」，它就是CLIP（Cupertino Language Immersion Program）項目。該項目向幼兒園至8年級喜愛學習中文的孩子提供沉浸式的學習環境，核心課程由中英雙語的方式授課。它最初以變通式項目（Alternative program）的形式加入到Meyerholz小學。然而根據學區委員會的最新計畫，CLIP項目將從原小學中獨立出來，成立新的校區，這讓遭受到關閉學校影響的家長們大為不滿，稱這是「本末倒置」的行為。

Aegean說：「如果學區想發展CLIP項目，我們沒有問題，但不能限制社區學校學生的發展。」Aegean表示，很多剛剛搬進社區的新家庭，他們的小孩被刻意分流到其他小學，導致Meyerholz社區小學的入學率很低。「這是一個很大的誤解。」她說。

社區家長傑夫（Jeff）表示，學習中文繼承傳統文化固然重要，但是學生需要全面發展，學習英文教育融入主流文化才是主要的，不能本末倒置。

Aegean表示，家長還會組織更多遊行活動，阻止學校被關閉。