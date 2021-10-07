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屋崙華埠捐款 感謝挺身保護華翁的巴士英雄

記者劉先進 ／屋崙報導
義工鄺鍵宗（左）特別寫信感謝巴士英雄邁切爾（右）。（記者劉先進 ／攝影）
義工鄺鍵宗（左）特別寫信感謝巴士英雄邁切爾（右）。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠天使義工，華埠商會主席陳錫澎，6日將在社區募捐的2600元，交給巴士英雄、見義勇為保護華翁的非裔女子邁切爾（Mychelle），幫助她搬遷到新家。藍天使隊長鄺偉的兒子鄺鍵宗（Jacky Kuang）也是義工，還專門寫信感謝邁切爾。邁切爾一度感動落淚，她說，這不值得掛懷，換做誰都會挺身而出。

此前華埠商會還在GoFundNe上設置捐款頁面https://www.gofundme.com/f/bus-hero，目前已募捐3萬6293元。

4月26日，69歲的華人阿伯林華振，在公交車上被嫌犯弗格森（Michael Ferguson）用拐杖莫名連續擊中頭部。邁切爾勇敢站出來保護林伯，一度還遭遇襲擊者攻擊。邁切爾拍下對方照片，幫助警方鎖定嫌犯。但她在社區卻屢次遭人騷擾，有人在她的車上潑油漆，並割破她的輪胎，有人甚至在她家附近放置死老鼠來恐嚇。社區此次籌集捐款，也是為了幫助她搬到新家。

陳錫澎表示，他曾經三次聯繫邁切爾，希望以她的名義籌款，提供力所能及的幫助，但都被邁切爾斷然拒絕。他一再堅持，邁切爾才同意籌款。陳錫澎說，這些愛心捐款，代表的是社區的一片感激之心，「你知道嗎？你激勵了很多人。藍天使和社區只是想傳遞一個訊息，謝謝你。不僅僅是華埠居民，還有很多人都讀了你的故事，5元或10元的捐錢。」

邁切爾說，有新澤西的朋友電話她，說讀到她助人的故事。打趣說，「我可不喜歡。」陳錫澎調侃，「太遲了，（故事已經廣為流傳）。」

鄺鍵宗的感謝信說，「作為藍天使義工，我們想感激你在4月26日那天的勇敢和英雄之舉。不僅因為你阻止了一次襲擊，而且你設立了榜樣，在遇到危險時，該如何反應。希望你找到安全和幸福的家。」

邁切爾一字一句的將信件讀出來，感動得留下眼淚。她謙虛地說，「這不是什麼大事，不值得掛懷，換做誰，都會挺身而出。」

邁切爾說，被人騷擾後，她沒有報警。因為在東屋崙，警員不是民眾朋友，到家中就意味著逮捕親友。如果某人和警員交談，某人沒有被捕，就說明此人幫助警員逮捕。當天，弗格森襲擊華人之後，接著被捕。事發時不少人看到，說會支持弗格森。這些人只看到她和警員交談，認為她是弗格森被捕的原因，將她當做告密者。卻並不清楚弗格森襲擊了華裔老人和她。她說，騷擾帶來不安全感，她希望趕緊搬出來，也謝謝社區的支持。

屋崙華埠藍天使義工，華埠商會主席陳錫澎，6日將在社區募捐的2600元，交給巴士英...
屋崙華埠藍天使義工，華埠商會主席陳錫澎，6日將在社區募捐的2600元，交給巴士英雄、見義勇為保護華翁的非裔女子邁切爾。（記者劉先進 ／攝影）

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