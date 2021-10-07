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全美第1州 加州免費B肝、C肝檢測 嘉惠亞裔

加州州府沙加緬度訊
州長紐森日前簽署AB 789法案成為法律，使加州成為全美國第一個提供B肝和C肝免費志願檢驗測試的州。(美聯社)
州長紐森日前簽署AB 789法案成為法律，使加州成為全美國第一個提供B肝和C肝免費志願檢驗測試的州。(美聯社)

加州州長紐森日前簽署AB 789法案成為法律，使加州成為全美國第一個提供B型肝炎（B肝）C型肝炎（C肝）免費志願檢驗測試的州。

AB 789法案由矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫 (Evan Low) 、卡森 (Carson) 地區民主黨州眾議員吉普森 (Mike A. Gipson) 、舊金山地區民主黨州眾議員邱信福 (David Chiu) ，與沙加緬度地區民主黨州參議員潘君達 (Richard Pan) 共同提出。法案由提案各方與史丹福大學亞裔肝臟中心 (the Asian Liver Center at Stanford University) 合作制定而成，且取得健康信託基金 (The Health Trust) 與加州財務長馬世雲 (Fiona Ma) 支持。

2018年的研究報告顯示，加州慢性B肝患者中，88%為亞太裔，其次為非洲裔。如不經診斷治療，15%到25%的B肝患者將會因併發症提前過世，這些併發症包括肝硬化與肝癌等。

加州眾議員羅達倫是AB 789的共同發起人之一。(本報檔案照)
加州眾議員羅達倫是AB 789的共同發起人之一。(本報檔案照)

加州財務長：早期檢測救了母親

州眾議員羅達倫表示：「參與提案的夥伴齊心合力推出這一法案，紐森州長肯定所有加州人應得到B肝與C肝免費檢測，對此我非常感謝。肝炎特別威脅到許多加州亞太裔、非洲裔社區民眾的健康。免費檢測非常重要，因為這將有助維護、促進民眾健康，讓他們有機會與親愛的家人親友共度更多美好時光。」

加州財務長馬世雲 (Fiona Ma) 表示：「早期檢測救了我母親一命，增加她八年與我們共處的時間。感謝紐森州長簽署通過AB 789法案，讓患者有機會早日測試，救護他們的性命。」

肝臟主任醫師：「無聲流行病」奪命

史丹福大學亞裔肝臟中心主任蘇啟深醫師 (Dr. Samuel So)指出，AB 789法案將會協助處理B肝與C肝「無聲的流行病」(silent epidemic) 奪人性命的問題。他說，AB 789法案彌補診斷與治療不足，法案救人性命，解決加州未經治療的B肝與C肝患者病情惡化，引發肝病與肝癌「無聲流行疾病」問題。身為亞裔，他對紐森州長簽署 AB 789法案成為法律深感欣慰。

健康信託基金執行長劉秀仁 (Michelle Lew) 指出：「AB 789法案確保罹患B肝與C肝加州人得到早日檢測治療機會。健康信託基金感謝史丹福大學亞裔肝臟中心，感謝州眾議員羅達倫、吉普森、邱信福，與州參議員潘君達支持倡導AB 789法案。也感謝紐森州長簽署法案使之最後成為法律。」

加州 檢測 紐森

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