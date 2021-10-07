舊金山虎年華埠花市街會 鋪位減租20%

舊金山華埠農曆新年街會，一名女性站在新年飾品的攤位前。（記者李晗 / 攝影）

為振興舊金山華埠 經濟，協助社區商業團體，舊金山中華總商會宣布2022年的虎年農曆新年花市及年宵街會的商家，可以獲得減免20%的攤位租金的優惠。

由舊金山中華總商會主辦，一年一度具有悠久歷史的慶祝中國 農曆新年系列活動，因去年全球性新冠疫情的影響被迫首次取消。隨著全美接種疫苗率的普及和疫情控制的程度，舊金山中華總商會也已宣布明年將恢復舉辦新年慶會系列活動。

中華總商會會長區國雄表示，虎年年宵花市及社區街會將定於2022年1月隆重登場， 這次為報名參與年宵花市及社區街會的商戶的每個攤位減免20%租金的決定，是希望能為各商戶解決部分困難，為全面振興華埠經濟起拋磚引玉的作用。

中國農曆新年街會活動歷史悠久，並一直受到社會各界歡迎，反應熱烈。會長區國雄表示，鑒於過往參加者眾多，部分延遲遞交表格的商戶，未能獲得攤位，敬請各租戶盡快報名。

一年一度的「年宵花市」和「社區街會」是中國農曆新年慶會的重要活動，每年都吸引數十萬的民眾前來舊金山華埠參與。 會長區國雄表示，非常感激社會各界及民眾數十年來的鼎力支持及參與，使歷屆的花市和街會非常成功。商戶也都普遍反應良好，同時也能借助該活動提高自身商業品牌知名度和公司業績。

虎年年宵花市時間是2022年1月29日（周六）早上10時至晚上8時和1月30日（周日）早上9時至下午6時。社區街會舉辦時間是2月19日（周六）早上10時至下午4時30以及2月20日（周日）早上9時至下午5時。

鑒於花市和街會的攤位有限，區國雄呼籲有興趣參加這兩項活動的商戶敬請盡快與中華總商會聯繫，領取申請表，辦妥手續。申請報名的截止日期﹕年宵花市為2022年1月2日，社區街會為2022年2月2日。如有任何疑問，請致電 (415) 982-3000或電郵[email protected]。