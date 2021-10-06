吃藥、防跌、睡眠 長者留意這3件事保健康

安樂居（On Lok）的醫護師林美嫦，已經服務長者超過30年。（視頻截圖）

講起老人家的身體，大家都會想起一些長期疾病，比如糖尿病 、高血壓 、心臟病等等，以及這些疾病怎麼預防。但是在平時的日常生活中，長者需要留意三件事情，因為對他們的身體健康很重要。

這三件事情就是：怎麼吃藥、怎麼防止跌倒，以及如何保障睡眠質量。安樂居（On Lok）的醫護師林美嫦，已經服務長者超過30年，憑藉自己豐富的經驗向讀者解釋這三個留意事項。

首先，怎麼吃藥非常重要。林美嫦強調，像是血壓的藥，吃的對不對，分量對不對，都要盯緊。而對於長者而言，吃藥之後的身體指數 ，也都要每天看著。比如血壓的指數，變化了之後要不要調整藥物，或者是甲狀腺藥吃了一段時間之後分量還對不對，都要看。以及糖尿病藥，吃了之後也要經常測血糖，不是吃了就算。

「很多老人家都會問為什麼整天要抽血」，林美嫦解釋是因為腎功能、貧血等指數，都要在吃藥之後經常盯著。此外安樂居也有執照職業護士（LVN）來幫助處理老人家的藥盒，做到分量正確，以及在合適的時間（早午晚）準時吃藥等。還會有家護提醒吃藥。

另外，老人家也要注意防止跌倒。像是生活中平衡力不好，或者是在公交車上沒站穩，都可能跌倒。林美嫦說，很多老人家都有骨質疏鬆的問題，跌倒之後會骨折，不單單要做手術，還會有很長時間的物理治療。如果傷了脊椎等其他骨頭，可能還要吃止痛丸，這樣就會有副作用。有說法指出跌倒對於老人家而言就是一個「警告」，因此要格外小心。

第三就是睡眠質量。很多老人家因為前列腺的問題或者糖尿病的問題，經常半夜要跑廁所，有時候半個小時去一次，非常影響睡眠。林美嫦說，可以通過吃藥來幫助，但是會有副作用，也會建議長者們過了晚上6時之後就不要喝水。此外很多時候因為心情緊張，不開心也會導致尿頻。

想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐華克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。