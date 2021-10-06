艦隊周 上千水手抵達舊金山 遊覽華埠

水手都穿著標誌性的制服，帶著水手帽，在人群中格外顯眼。（記者李晗/攝影）

隨著艦隊周（Fleet Week）的到來，上千名的海軍士兵、水手將會乘船抵達舊金山 。10月5日周二，不少水手都抽出空閒時間遊覽華埠，購買小吃。

這些水手都穿著標誌性的制服，帶著水手帽，在人群中格外顯眼。他們中有不少是華人。

一名不具名的華人水手表示，他們本身是駐扎在南加州聖地牙哥的海軍水手，這次隨著軍艦一起來到了舊金山參加艦隊周。他們大概會待一個星期左右，但是具體的抵達、離開的時間不會對外公佈。他們在舊金山的期間也會繼續住在船上。

他們中有不少人是第一次來到舊金山，因此特別在空餘時間來訪華埠，購買奶茶、鹽酥雞等小吃，同時也會在華埠尋找其他美食。

艦隊周除了天空軍機秀之外，也會有艦隊開入舊金山的海灣，停靠在舊金山的碼頭上，讓居民可以進入參觀。從10月6日周三起，周四、周六、周日，和下周一（10月11日），民眾都可以前往參觀艦隊，地址是30/32號碼頭（PIER 30/32）以及35號碼頭（PIER 35）。

屆時成千上萬的遊客可以登上停靠在舊金山海灣的兩棲航空母艦（amphibious carriers）、驅逐艦（destroyers）和巡洋艦（cruisers），一睹美國 海軍和美國海岸警衛隊的水手日常生活。

10月8日周五之所以沒有開放參觀，是因為上午11時，舊金山海灣還會舉行「艦隊遊行 」（Parade of Ships），這些艦隊船隻都會在金門大橋下「遊行」，碼頭一帶都可以看得到。這也會是在美國西海岸的最大艦隊遊行。

具體的艦隊參觀時間：https://fleetweeksf.org/events/ship-tours/。