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東華醫院高爾夫慈善賽 善款節節升

記者李怡／舊金山報導
當日，開球禮由東華醫院行政總裁張建清(左一)及加州眾議員邱信福(左三)主持。（東華醫院提供）
當日，開球禮由東華醫院行政總裁張建清(左一)及加州眾議員邱信福(左三)主持。（東華醫院提供）

舊金山市東華醫院日昨在金山奧林匹克俱樂部舉行了第26屆高爾夫慈善賽。這是疫情爆發以來首次舉行的高爾夫慈善賽，吸引超過280位球手及政商界嘉賓參與。

當日，開球禮由東華醫院行政總裁張建士及加州眾議員邱信福主持。在充滿挑戰的湖畔球場及海洋球場享受高爾夫的樂趣後，各球手及嘉賓便參加由大會準備的貴賓招待會、無聲拍賣、葡萄酒拍賣、現場拍賣及頒獎晚宴。由前舊金山市長勃朗(Willie L. Brown Jr.)及市議員佩斯金(Aaron Peskin)主持的拍賣環節更令善款數字節節升。

東華醫院董事會主席陳傑民表示，高爾夫慈善賽是他最喜愛的年度活動之一，「很高興能夠再次與社區建立聯繫。此外，今年的球賽更具特別意義，它標誌著我們逐漸恢復正常生活。很感謝各善長的慷慨支持。這些善款將幫助我們加強應對疫情，並支持醫護人員繼續對抗疫情。」

26年前，已故舊金山市市長李孟賢及已故社區領袖白蘭共同創立東華東院高爾夫慈善賽，目的是幫助華人社區能夠獲得優質的醫療服務。時至今日，賽事已經發展成為舊金山市一年一度規模最大，及最成功的慈善高爾夫球賽之一。去年的高爾夫慈善賽因疫情而取消，但東華醫院在保護社區方面的工作卻從未停止。

張建清感謝來自各界的支持。她說：「高爾夫慈善賽是東華醫院重要的籌款活動之一。在過去的26年間，球賽籌得的過百萬元善款為病㆟及社區帶來無數正面的改變及影響，尤其是危難之時。今年，我們的善長再次付出行動與愛心來支持社區，我非常感激及自豪。此我還要衷心感謝統籌委員會及員工，他們為今年精采的賽事付出了很多的努力，讓活動能夠順利進行。」

今年球賽籌得的善款將用於支持東華醫院發展基金。基金有助醫院應對新冠疫情、添置及更換急需的醫療設備、提供更多護理服務給弱勢社群、加強遠距醫療服務、擴大服務範圍及支持正在進行的門診大樓翻新工程。

疫情 舊金山 拍賣

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