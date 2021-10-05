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吸食芬太尼致死 灣區案例激增

編譯組／灣區4日電
分析顯示，灣區吸食芬太尼死亡的人數近年激增。（美聯社）
分析顯示，灣區吸食芬太尼死亡的人數近年激增。（美聯社）

灣區過去一周發生三起在捷運（BART）列車上或車站內的吸毒過量致死案，急救人員在搶救過程使用了逆轉藥物 Narcan，但仍無法將他們從死神手中救回。

這三起案件發生在灣區三個不同的城市，佛利蒙、德利市（Daly City）和快樂山（Pleasant Hill），分別隸屬於阿拉米達縣、聖馬刁縣和康曲柯士達縣。

這類吸食藥物過量致死的案件，尤其是涉及合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的案件，在灣區舊金山以外地區出現的次數愈來愈頻繁。根據舊金山紀事報（Chronicle）對加州衛生廳藥物過量致死數據的分析，除了納巴縣，灣區其他八縣都已受到芬太尼影響。

數據顯示，加州2020年有超過5000人死於吸食鴉片類藥物過量，其中72%的死亡與芬太尼有關，死亡率最高的縣是舊金山，平均每10萬人有49人死於吸食鴉片類藥物過量。

在灣區，蘇諾瑪縣也經歷過鴉片類藥物死亡人數激增的時期，特別是從2018年以來。蘇諾瑪縣衛生官員今年3月在一項會議中表示，雷諾公園市（Rohnert Park）、聖他羅莎（Santa Rosa）和蘇諾瑪谷（Sonoma Valley）以30多歲到40多歲的民眾吸食藥物過量的情況比較普遍。

舊金山加大研究員馬爾斯（Sarah Mars）撰寫了多項關於芬太尼和鴉片類藥物的研究報告，她指出，芬太尼的販售和消費形式各式各樣，而且經常在使用者不知情的情況下和其他藥物混合，例如古柯鹼或海洛英。

馬爾斯說：「市面上還有很多芬太尼假藥在流通，所含的芬太尼劑量比藥物說明所稱的要高得多。」

紀事報的分析顯示，灣區的鴉片類藥物過量致死率在2010年晚期前一直十分穩定，2015年因吸食芬太尼死亡的人數僅占所有吸食鴉片類藥物死亡人數的8%，但到2020年，吸食芬太尼死亡的人數已占鴉片類藥物死亡人數的79%。

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