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祭獎勵招工 灣區小商家難敵大公司

編譯組／灣區4日電
灣區小企業吸引員工不敵大公司，激勵措施捉襟見肘。（美聯社）
灣區小企業吸引員工不敵大公司，激勵措施捉襟見肘。（美聯社）

在整個灣區，大大小小的公司都在努力填補員工隊伍。但是，隨著大公司提供越來越豐厚的獎勵，預算較少的小公司卻不得不在有限的資源裡掙扎。

聖荷西的快速熱水器公司向新員工提供招聘獎金，向任何推薦人提供1000美元介紹費，並降低了對受聘者的最低資格要求，仍然整整一個月沒有雇用到任何人。根據全國獨立企業聯合會（NFIB）8月份的一項調查，全國一半的小企業都說，他們有些職位空缺至令仍無法填補。

而對於擁有20年歷史、超過1000名員工的上市公司Bloom Energy，激勵措施已經得到了回報。為在2020年進行擴張，該公司降低了最低資格要求，購買了英語、越南語和西班牙語的廣告牌做廣告，在他們的醫療保健計畫中增加了新的育兒假和治療療程，並首次提供高達1200美元的簽約獎金。結果是申請這些職位的人數成倍增加，疫情期間，該公司獲得了大約300名員工，並計畫在疫情之後繼續保持諸多額外的好處。

但在遭受重創的餐飲業，新的福利和大筆簽約獎金是不可能的。根據NFIB的調查，全國只有約六分之一的小企業提供簽約或推薦獎金，或擴大醫療保健福利。大約63%的小公司在疫情期間提高了工資。在丹維爾，餐館老闆馬特（Darren Matte）為吸引工人，勉強提高了小時工資。他說，額外的疫情失業救濟金使得招聘更加困難。「我們正在與政府競爭，人們習慣了靠失業金每月賺取4000美元。」為了吸引申請者，馬特從剩余的錢中擠出9美元作為工資增長，為工人增加了額外的免費餐，並提供了高達300美元的推薦獎金。「骨頭上已經沒有肉了，無法提供其他激勵措施，」他說。

但是，舊金山聯邦儲備銀行最近的一項研究發現，即使每周額外的600美元聯邦失業救濟金意味著大多數領取者有更高的收入，不想重返職場的只在少數；有些人改變了職業。根據保險公司Prudential的一項調查，全國近25%的工人在疫情期間尋找不同的工作，以得到更好的工資和福利、嘗試新的東西，以及更為健康地平衡工作與生活。

疫情 福利 工作

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