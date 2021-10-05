聖他克拉拉大學開學1個月 30起約會強暴藥性侵案 學生抗議

聖他克拉拉大學學生表示，自開學以來，校園內至少發生30宗與約會強暴藥物有關的犯罪。（取自臉書）

聖他克拉拉大學（Santa Clara University）學生表示，自上個月開學以來，該校已發生約30宗與約會強暴藥物有關的性侵 或攻擊事件，數百名學生上周舉行抗議活動，要求校方採取措施。

聖他克拉拉大學學生會會長阿瓦雷茲（Abigail Alvarez）9月24日發出電子郵件向全校學生表示，「希臘生活」（Greek Life）社團領導人前一天舉行了一場會議，透露過去一周至少有30名受害者向他們投訴在校園內被人下藥或性侵。阿瓦雷茲說，這是聖他克拉拉大學有史以來約會強暴藥物使用率最高的一周。

不過，聖他克拉拉大學代理校長克洛彭柏格（Lisa Kloppenberg）9月28日發出聲明指出，自9月19日以來，他們只接獲兩宗關於下藥的第三方指控，以及一宗下藥兼性侵的指控，後者受害人決定不公開報案。

克洛彭柏格說：「很不幸，由於缺乏足夠證據，無法對這些報案採取進一步行動。」

聖他克拉拉大學警方發表聲明表示，大學一名職員向他們通報一起性侵案，警方聯絡當事方後，他們表示不願意提告或參與調查。

抗議學生堅稱，實際發生的案件數目比已報案的要多得多。阿瓦雷茲說：「我知道有四人被下藥，另一人表示他知道的有13人之多。」

阿瓦雷茲表示，這30起事件除了涉及下藥，還有各種形式的性騷擾 ，包括非禮和不當行為。他說：「這是我在這裡的最後一學年，這種情形過去沒有這麼普遍。」

協助組織示威行動的學生麥克米林（Clare MacMillin）認為，校方的調查過程可能使一些挺身而出的受害人退縮。

麥克米林說：「我認為，學校的官僚化調查過程可能讓受害人不自在，在某些情況下，他們會被迫放棄匿名的權利。」

全國強暴虐待亂倫網路（Rape, Abuse & Incest National Network，簡稱RAINN）表示，18到24歲的女學生向執法單位報案遭到性暴力的比率只有20%，相較同年齡層女性的報案率有32%。26%的女學生表示，他們不報案是因為「這是個人問題」，20%的人說是因為「害怕遭到報復」。