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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

新研究：北加今秋將爆發更多山火 空汙加重

記者李榮／灣區報導
山火導致室外形成詭異的橘黃色，懸浮微粒對身體可能造成嚴重的影響。（記者李榮／攝影）
山火導致室外形成詭異的橘黃色，懸浮微粒對身體可能造成嚴重的影響。（記者李榮／攝影）

加州與美西其他州連年的山火，不但造成大量財產與自然資源的損失，同時焚燒產生的懸浮微粒也造成健康的危害。根據加州健康媒體CaliforniaHealthline.org的估計指出，今年秋天還會爆發更多的山火，專家建議民眾最好能夠在空調系統中加裝過濾器（filter）維持家中空氣的品質，而且必須選購「MERV 13」等級的過濾器；如果更在乎家中的環境，還可考慮購買空氣濾淨機。

報導指出，今年美國西部大部分地區又再度爆發猛烈山火，煙霧散布在數百哩的範圍內，對數百萬人的健康構成嚴重危害。而預計今秋還會發生更多山火，「山火煙霧中的微小顆粒隨風飄散，可以深入肺部並進入血液中，導致嚴重的健康問題。有研究指出，暴露在山火煙霧中，可能讓哮喘發病率提高兩倍、中風和心臟病發作的風險也增加40%。其他研究結果亦認定，煙霧與住院治療、前往急診室就醫和過早死亡都有關。」

CaliforniaHealthline.org目前建議，當空氣中有濃煙時，應盡量待在室內。然而，煙霧還是會飄入室內，因此或許應該考慮購買空氣濾淨設備，來淨化家裡的空氣。更何況，隨著氣候變化，未來火災的範圍和強度可能會繼續提升。

戴維斯加州大學公共衛生學教授貝內特（Deborah Bennett）就說：「我認為現在火災已經夠多了，人們應該把過濾器視為要購買的東西。即使只在火災期間開機，也會有很多使用的機會。」

研究建議，如果家中有安裝空調系統（HVAC），在運作時可能會循環屋內的空氣，而不是從外面抽入空氣。但是，如果冷氣機有引入外部空氣的「新鮮空氣」（fresh air）系統，則應在有煙霧的日子關閉該設置。另外，使用空氣清淨機時需確保所有門窗已經關閉，否則將徒勞無功。

對於空氣過濾器或過濾網的選擇，多數公共衛生和空氣品質專家推薦使用「MERV 13」型號的。MERV意即「最低效率報告值」，包含從1到20的等級，用於評估過濾器截獲顆粒的能力。MERV 1是最低等級，淨化空氣品質的效果最低；而MERV 17以上等級的過濾器，則用於醫院手術室和無塵室。過濾器可以在好市多（Costco）、Home Depot和Lowe's等大型商店，或在網路商店買到，MERV 13的價格應該在20多元。

此外，如果家中沒有中央空調系統，或者已有中央空調系統，但還是希望增強淨化空氣的效力，不妨考慮購買使用高效微粒空氣（HEPA）過濾器的便攜式空氣淨化器，此種過濾系統幾乎可以去除所有在煙霧中發現的微小顆粒。

山火 加州大學 心臟病

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