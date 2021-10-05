智慧醫療與生技座談會 跨海交流

中華民國僑委會和台灣國際產學中心（TGC）智慧醫療小組，聯合世界華人工商婦女企管協會北加州分會，共同舉辦「智慧醫療與生技座談會」。（記者李榮／翻攝）

中華民國僑委會和台灣 國際產學中心（TGC）智慧醫療小組，聯合世界華人 工商婦女企管協會北加州 分會，共同舉辦「智慧醫療與生技座談會」，透過線上的研討，跨越國界交流，希望結合學界、產業界，以及海外商業企管專才，共同推廣新的商機與應用。

包括駐舊金山經濟文化辦事處副處長李盈興等官方代表都上線致意。庫比蒂諾市議員魏虹、中華民國僑務委員魏德珍、弘光科技大學副校長張聰民、世界台商總會名譽總會長林貴香、北美洲台商總會名譽總會長吳怡明、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、名譽總會長劉琍綺、副總會長陳玲華、總會副執行長藍佳欣、北加州分會會長胡威妮、及全球多個分會的會員約70人上線參與。

當日台北醫學大學口腔醫學院副院長黃豪銘與大家分享「無患子油從皮膚保養到口腔照護」的專業研究成果，建議大家回歸原始的保養方式。他表示，無患子具有良好的抗發炎效果，但過去鮮少人使用，因為有毒性。然而，台北醫學大學具有專利，可解決此問題，安全使用。

和和實業研發經理鄭博元則分享自家公司如何由產學合作到市場佈局，利用天然、無毒產品，以預防醫養角度，協助大家享受舒適、快樂無憂的人生。弘光科技大學智慧科技學院院長黃文鑑，在座談中介紹弘光科技大學與台灣各醫療院所的智慧病房應用實例，各項成果皆對醫護人員照護效能有顯著提升效果。東海大學副研發長顧野松，也分享建立小鼠腸炎模式篩選天然有效成份，並探討對於臨床保健的功效。顧野松還表示，非常歡迎未來能與台灣及海外研發單位、相關企業進行合作，共同推動生技產業的發展。