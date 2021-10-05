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「從新創到老創」 北加州台灣工商會企業研習營報名

記者王子涵／聖荷西報導
「從新創到老創，從0到A+的創新思維和運營管理」研習會將於17日、24日在華僑文教服務中心召開。（記者王子涵／攝影）
「從新創到老創，從0到A+的創新思維和運營管理」研習會將於17日、24日在華僑文教服務中心召開。（記者王子涵／攝影）

加州台灣工商會第21屆企業研習營將於17日、24日在華僑文教服務中心召開。此次活動以「從新創到老創，從0到A+的創新思維和運營管理」為主題，與參加者分享在後疫情時代的企業創新思維，從人事、財務、會計、行銷、消費者溝通等全方位的營運管理到實務經驗。另外，駐舊金山台北經濟文化辦事處及台灣貿易中心也將在活動中分享現有針對海外台商所提供的台灣重要產業投資機會、創業和經營的資源和服務。

北加州台灣工商會現任會長王以芹表示，今年舉辦的企業研習營將有超過九位以上的創業家和專業人士主持講座。17日，QceanIQ Capital創始人與董事總經理陳凱將介紹近年很熱門的金融科技、區塊鏈以及加密貨幣，分享她對於目前在華爾街討論度很高的SPAC（Special Purpose Acquisition Company）的觀察和專業看法。

隨後，北加州台灣工商會前會長、IntoBenefits創始人游淑華將介紹加州中小企業主極為關注的CalSavers和Paychex 401(k)方案的比較。

第三項主題特別邀請到AOC/Philips美國分公司的運營長David Mo，他會給中小企業主做疫情後的公司應變及規劃事務提出意見。最後，資深營銷人趙慶原以新創企業打造品牌，擬定行銷策略，如何善用行銷自動化工具和消費者有效溝通做專業分享。

24日的活動，共有五位主講人。企業家林志鴻將分享新創公司如何在一個毫無名氣的情況下與大公司簽署合約。他所創立的Yo-Kai Express公司所研發推出的拉麵自動販賣機，已經為許多知名的美國大型企業和科技公司所採用。第二項主題，是由知名網紅和創業家鄭雅慈和目前擔任企業策略和行銷顧問的黃思恭共同主講，他們將分享中小企業如何師法美國企業所採用的設計思考方式，在有限的資源下打造品牌，創造競爭優勢。

隨後，舊金山台北經濟文化辦事處經濟組組長陳愛蘭和舊金山及邁阿密台灣貿易中心主任鄒長青，將分享台灣重要產業的投資機會和台美商機媒合平台服務。最後主題由前北加州台灣工商會會長王榮玫會計師主持，她將介紹2021新法規的企業及個人稅務規劃的內容。

根據副會長蕭柏楊的介紹，活動報名費單場為50元，雙場為90元。北加州台灣商會的會員將得到一定的優惠，單場為40元，雙場為70元。報名費含一或兩日的研習活動、午餐便當、咖啡、茶點，並有精美禮品贈送。

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