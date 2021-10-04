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北加州博德加灣有沙魚 衝浪者被咬傷大腿

編譯組／灣區3日電
北加州發生大白沙襲擊衝浪者事件。本圖為示意圖，並非文中所述的沙魚。(Getty Images)
北加州發生大白沙襲擊衝浪者事件。本圖為示意圖，並非文中所述的沙魚。(Getty Images)

加州負責緊急情況處理的官員稱，3日(周日)早上，一名30多歲的衝浪者在灣區以北的博德加灣(Bodega Bay)以北被一條沙魚襲擊，左大腿受傷。 官員說，當時在鮭魚溪（Salmon Creek） 近海的其他衝浪者將受害者拉上岸並提供了初步治療，包括止血帶。然後加州公路巡警(CHP)用直升機將他送往聖羅莎的一家醫院。CHP官員稱其傷勢嚴重。

博德加灣的消防義工佩魯奇（Josh Perucchi） 說，他在受害者被沙魚咬後大約10分鐘，給他使用了止血帶。當受害者搭機離開時，他的出血已經得到控制。

「他離開現場時神誌清醒且保持知覺，但顯然他的腿受了重傷」佩魯奇說，「預計他會活下來」。

佩魯奇表示，儘管當地衝浪者說，現在是一年中他們通常會看到大白沙的時候，但襲擊人類事件極為罕見。

史丹福大學的科學家在 2015 年發表的一項研究發現，衝浪者在加州附近被白沙魚襲擊的風險僅為1700 萬分之一。

據加州魚類和野生動物部門稱，自 1950 年以來，加州已發生198起沙魚相關事件。其中至少有176起涉及大白沙。據信大白沙對所有14人死亡負責。

今年6月，一名游泳運動員在聖馬刁縣灰鯨灣(Gray Whale Cove)州立海灘遭到沙魚襲擊，導致一條腿受傷。聖馬刁消防員表示，當時這起沙魚襲人事件發生於26日上午9時15分，緊急救護人員獲報後，立刻趕到到現場，搶救受傷者，並對受傷男子採取緊急性命維持療法 (life support measure) 並將他送至創傷中心 (trauma center) 接受治療。

警方表示，這名男子右腳遭沙魚咬傷後，仍能游水到岸邊。根據描述，這條沙魚為一隻六呎到八呎長的大白鯊。灰鯨灣位於Pacifica 以南。事件發生後，警方曾暫時封鎖海灘。

去年，據信是一條10到12英尺長的大白沙，在聖他克魯斯以南的海灘上咬傷了衝浪者凱利（Ben Kelly）。根據驗屍官紀錄。受害人他被沙魚咬傷後，雖仍能掙扎游到岸邊，由於傷到膝蓋後面的動脈，凱利當時不幸失血過多死亡。

加州 史丹福大學 灣區

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