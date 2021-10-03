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2021求職博覽會 專家授技巧

記者王子涵／聖荷西報導
2021求職博覽會集體照。（記者王子涵/攝影）
2021求職博覽會集體照。（記者王子涵/攝影）

北加台灣青商會與僑委會共同主辦的2021求職博覽會周六成功開幕。會上邀請到各行業專家提點面試技巧，以及矽谷業界人士分享高科技產業的最新見聞與想法。求職者更有機會在博覽會上和業界專家一對一面談。

北加州台灣青商會會長范振崴表示，「美國求職市場靠的是人脈關係，並不是履歷漂亮就能贏。」與專家的面對面交流，是目前主流的線上活動無法取代的，因此博覽會特別注重求職者與專家的互動機會。

求職博覽會邀請到高科技產業、金融、供應鏈、用戶設計等方面專家。活動共分為三大部分。開始為主題演講，各行業專家齊聚一堂，分享他們對業界發展趨勢的洞見，及提升面試表現的方法。

「自新冠疫情以來，美國許多大公司、求職者已經轉為線上面試的模式，但線上活動很難讓求職者與面試官簡歷是值得關係。」范振崴說，「這一年大家都是這個感覺。」

主題演講後，求職者將會被分成小組進行圓桌討論，有業界專家、公司代表、獵人頭顧問主持。與會者可直接提出問題，與專家交流互動。與會者可以預約與專家一對一談話，每人15分鐘，預約額滿為止。

非營利組織北加州台灣青商會，自創會以來一直致力於向會員們提供各種社交場合的交流機會。相比較過去的活動，今年的活動會傾向於扶植創業者。「在大環境下，工作越來越難找。」范振崴說。

會上還有專業瑜伽老師教授從體態上找自信，多管齊下，幫助求職者在茫茫人海中脫穎而出。

參與主辦求職博覽會的僑委會今年提出了一項「海外青年跨域交流」計畫。僑委會將提供海外台灣青年在不同領域，與各界人才的交流學習，因此投入與北加青商會共同主辦「矽谷月老」、以及本次的「2021求職博覽會」等活動。

金山灣區華僑文教服務中心副主任徐廣梅表示，希望年輕人可以利用這些活動與其他不同社團的成員交流，也希望本地青年多了解一些僑委會的政策或服務，如僑胞卡或是僑務電子報等。

金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅與北加台灣青商會會長范振崴、副會長孫...
金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅與北加台灣青商會會長范振崴、副會長孫壹修合影。（記者王子涵/攝影）

台灣 面試 北加

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