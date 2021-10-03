屋崙華翁搭公車遇襲 女子出手相救

69歲屋崙華裔長者林華振遭人用手杖襲擊，好心人出手還擊，保護受害人。（電視新聞截圖）

華裔老人林華振在屋崙 公交車上被人用手杖襲擊數月後，一位好心人講述了事情的經過，並得到了社區的認可。

執法機構調查中使用的視頻，顯示了4月26日在巴士上發生的可怕時刻。錄像顯示，一名身穿運動衫的男子在公交車後面大喊大叫，並突然靠近69歲的林華振先生，用拐杖打他。

此時你可以聽到一個女子的尖叫聲，「哦，我的上帝，你還好嗎？」來安慰被打者。該女子只想被稱為邁切爾。

儘管很恐怖，但是在這樣的時刻，人性最美好的一面得以展示。

「我不會坐在那裡，看著任何人受傷，」邁切爾說。邁切爾在非營利部門工作，她習慣於幫助他人，為社區成員提供個人防護設備和其他服務。

事件發生後不久，林先生和他的女兒接受了採訪。林先生的女兒說，父親被打後很痛苦，眼睛腫得看不見東西，晚上不敢睡覺。

可以看到，在公交車上，邁切爾不僅出手保護林先生不受肇事者傷害，還把他壓在公交車前部的有機玻璃屏障上保護他。並且可以看到，她迅速拿出手機，拍錄攻擊林先生的嫌犯。

視頻顯示，邁切爾跳下公交車追趕該男子。邁切爾說，她還攔下了一輛救護車。幾秒鐘後，可以看到這名男子在離開前，多次毆打邁切爾。

邁切爾說，當時她的腎上腺素一定飆高；如果事情再發生，她也會毫不猶豫地重新做一遍。

攻擊事件後，4月29日，曾致力倡導制止對亞太裔仇恨的屋崙華埠 商會陳錫澎（Carl Chan）會長，在去看望林先生的路上，也被人襲擊了。在得知邁切爾的所作所為後，他請她喝了波霸奶茶，對她讚譽不絕。

陳錫澎說：「她不僅是勇敢的人，而且是一個品格高尚的人。」

他正在啟動一項籌款活動，以表達他的感激之情，並且保證邁切爾的安全。陳錫澎說：「哪位房東或經理，如果你知道有一個地方她可以搬去住，請聯繫屋崙華埠商會。」

由於邁切爾的快速行動，執法部門得以很快實施逮捕。陳錫澎稱，邁切爾為他人樹立了一個榜樣。

「非裔、亞裔 、白人、西班牙裔，無論什麽種族，我們是誰並不重要，重要的是我們需要團結起來，共同努力，打擊COVD-19，打擊仇恨犯罪。我希望我們當中，許多人能夠站出來為我們的巴士英雄喝彩。」陳錫澎說。

「這是人們應該做的。我不知道此外還能怎麽做。」邁切爾說。