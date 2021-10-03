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APAPA實習生收穫多 砍枯樹、照顧動物 明年還想來

APAPA媒體部／李克供稿
獲獎實習生代表Takuro Suzuki發言。（李克供圖）
獲獎實習生代表Takuro Suzuki發言。（李克供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA ）的佛爾森（Folsom）分會，多名實習生分享了他們的體驗，均表示收穫良多。

實習生Takuro Suzuki獲得表彰獎勵證書，表彰他在樹木修剪及護理、地面覆蓋物整理中做出的工作。他和隊友們修剪了樹木，在公園里地面鋪了覆蓋物，砍掉了枯死的樹。他表示，參與此項工作，使他得以了解要正確的修剪一棵樹實際上需要多少努力。記得他們在一條小徑上完成清理工作的幾周後，樹的一側發生了火災。聯想到他們的工作有可能阻止了火勢進一步蔓延，他和隊友們為他們的工作感到自豪。他非常願意明年再次參加暑期公益活動。最後他感謝城市提供的勞動工具和APAPA給予的這個機會並提供指導。還要感謝他的隊友們，他們在酷暑中甘心情願地工作。

部分獲獎實習生與嘉賓。（李克供圖）
部分獲獎實習生與嘉賓。（李克供圖）

實習生Sophia Jin獲得表彰獎勵證書，表彰她在為佛爾森市收集整理歷史材料中的義務工作。 Sophia目前是佛爾森中學的一名高中三年級學生。這個公益項目中她們的小組非常詳細地收集了有關福爾市的歷史、植物、動物、人物和地理的信息內容。動物園工作人員都在佛爾森市居住了很長時間。他們為實習生們提供很多信息。從他們那裡，Sophia及隊友們學到了很多沒有學到的知識，如關於這座城市的知識。在項目結束後，她們整理了研究成果並提交給項目負責人。最後她要感謝所有為這次機會付出時間和精力的人，包括所有的老師、家長和學生。

實習生Grace Zhao是Sacramento County Day School 10年級高中生。獲得表彰獎勵證書，表彰她參加佛爾森市動物園的義務工作。她在暑期實踐活動中參觀了動物園。觀看動物管理員怎麼照顧動物，然後自己動手給動物們做各種玩具，豐富它們的生活。她從這些活動中學到了很多東西，比如觀察動物在它們的自然的生存環境生活、生存。看到了動物管理員的耐心和熱情。這次實習工作給了她們機會去學習成長，給社區做貢獻。最後Grace感到非常自豪能參與到這個活動中來，通過自己的活動保護我們的環境，保護我們的動物。

實習生Christina Lu是佛爾森市Vista Del Lago中學 11年級高中生。獲得表彰獎勵證書，表彰她在收集有關佛爾森市的歷史、植物、動物、人物和地理的信息方面的工作。她表示這是一個很好的機會，她和其他實習生一起工作很愉快。並真正的學到了很多關於佛爾森市的人文地理歷史的知識，她表示很自豪能夠為我們的社區服務。

會議結束後，大會還為實習生及與會嘉賓準備了豐富的美食及點心。大家邊吃邊聊，回顧今年暑期公益活動中的所見所聞及心得體會。大家相約，明年的暑期實習再見面。進一步為佛爾森市社區發展做出自己的貢獻。

工作 動物園 美食

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