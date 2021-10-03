加州租房援助 已發6.5億 5.5萬家庭受惠

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隨著加州 準備過渡至驅逐保護新令，加州新冠病毒租房援助計畫於獲重大進展。截至目前為止，該計畫已經有5萬5000戶家庭受惠，共計發放6億5000萬元的援助金。新發布的驅逐保護令則將涵蓋2020年10月1日至2022年3月31日期間。

加州商業、消費者服務和住房局局長Lourdes Castro Ramírez表示：「新冠疫情使許多家庭深陷無力支付租金 和日常家庭開銷的困境。更有眾多租客 因面臨驅逐風險而感到恐慌。對此，我們積極採取行動，為租客和房東提供援助，現已援助了近5萬5000戶家庭。」

加上在全州範圍內實施的驅逐保護令，加州新冠病毒租房援助計畫已協助申請者緩解了積累數月的租金債務，並為當前或未來將面臨財務困難的申請者提供支持，幫助成千上萬的加州居民使其不會因疫情對經濟造成的衝擊而流離失所。

從10月1日起，加州驅逐保護新令將落實到位，與現有的保護令一樣，租客必須採取相關措施才能受到該法令的保護。Lourdes Castro Ramírez解釋道：「第一步也是最重要的一步就是申請租房援助。加州新冠病毒租房援助計畫以及各地地方計畫目前仍有充足的資金，這些資金將為過去和未來面臨經濟困難的申請者提供全額補助。」

根據AB-832法案，加州現有的驅逐保護令將於9月30日失效。該法案為加州許多租客提供保護，使他們免於因無法負擔租金而遭到驅逐。自10月1日起，加州將過渡至新的驅逐保護令，主要幫助收入低於或等於地區中位收入（area median income）80%的租客和已經及時完成租房援助申請的租客。

需特別注意的是，租客無需等到收到驅逐通知才申請援助獲得保護。

如需獲取更多詳情或進行申請，請前往HousingIsKey.com或致電加州新冠病毒租房援助免費客服中心：833-430-2122，服務時間為：早上7時至晚上7時。