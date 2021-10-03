APAPA佛爾森 暑期實習頒獎 表揚逾50名高中生志工

APAPA實習生和與會嘉賓，合照留念。（李克提供）

2021年9月22日亞太公共事務聯盟（APAPA ）的佛爾森（Folsom）分會，在佛爾森市政大廳隆重舉行2021年暑期高中實習生頒獎儀式。超過50名實習生及父母、市政府官員、應邀嘉賓參加這一慶祝活動。佛爾森位於州府沙加緬度的東面，屬於沙加緬度縣內的城市。

APAPA工作人員合影。（李克提供）

APAPA組織的宗旨是通過教育，領導以及積極參與公民和公共事務，增強亞洲及太平洋島民的領導能力。該組織創始人尹集成（CC Yin）和太太黃春芳（Regina Yin）與其它志同道合的朋友於2001年成立了亞太美國公共事務聯盟（APAPA），以增強亞太地區移民的社區活動能力。

佛爾森市政府公園及娛樂委員會主席Dave Nazworth演講。（李克提供）

APAPA的創建者們致力於全美各級政府中增加亞太移民在社區及政府的領導人物。目前APAPA已發展成為一個擁有2萬多名會員的全國性組織。 APAPA在加州 ，華盛頓特區，紐約，佛羅里達，州，內華達州，華盛頓州和麻省設超過30個分會。全國總部位於加州首府沙加緬度。

APAPA實習生計畫成立於2004年，旨在激勵和增強文化和種族多元化的高中生和大學生的能力，使其參與公民活動，為他們成為社區的未來領導者做好準備。

頒獎大會開始前，佛爾森市政府議員YK Chalamcherla先生、APAPA總部代表Henry Chang先生、APAPA佛爾森分部主任Vinod Balakrishna先生，先後在市政廳廣場發言，介紹APAPA近期提供的社區服務，鼓勵大家參加APAPA組織，支持並積極參與社區的活動，同時為社區的發展和服務做出自己的貢獻。

頒獎會開始首先播放一個關於暑期公益活動的錄像短片。短片中介紹了APAPA今年夏季組織的青少年活動，這些活動都取得了更大的成功。超過100名青少年參加各種各樣的活動，包括暑期為社區的義務服務活動。參加佛爾森市政府活動和市動物園 、公園的義務勞動。

表彰大會開始，首先由APAPA佛爾森分部副主任Jessica Xu發言。她代表亞太公共事務聯盟表彰這些青年實習生，感謝實習們在今年夏天所做的工作 。這些年輕人本來可以選擇許多其它的事情去做，包括朋友聚會、旅遊、玩遊戲等。

但他們選擇了為美麗的佛爾森市做志願工作。這本身就是一個對社區了不起的貢獻。今天實習生們在為社區服務，明天就會將成為社區的領導者。他們的努力與進取也體現了APAPA的精神，「鼓勵、參與」。她最後希望青年學生們將APAPA精神帶到他們要去的地方：大學、工作場所和未來的社區。

大會表彰在今年暑期做出傑出貢獻的青年高中學生；包括參加佛爾森動物園義務活動、樹木修剪及護理、佛爾森市歷史地理人文材料的收集及整理。佛爾森市政府公園及娛樂委員會主席Dave Nazworth為獲獎青年實習生頒獎。實習生的代表在獲得證書後發表演講，講述在實習中的感受和體會。