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10月第二周 加州將迎高正常水平降雨

編譯組／綜合10月1日電
氣象預報稱，加州10月第二周會有超過正常的降雨。 （美聯社）
氣象預報稱，加州10月第二周會有超過正常的降雨。 （美聯社）

提供長期天氣預報的政府機構在10月5日至9日的全國降雨量展望中稱，屆時加州大部分地區的降雨高於正常水平。

美國國家海洋和大氣管理局下屬的氣候預測中心於9月29日發布了這一預報，許多氣象學家為此歡欣鼓舞。因為加州飽受乾旱之苦，亟需雨水。ABC7預報員圖馬（Drew Tuma）指出，該中心認為，加州降雨量將高於平均水平的可能性為40%至50%。

但是，究竟會有多少降雨？氣象學家無法準確回答這個問題，因為任何未來一周後的預測，可信度都很低，如有任何的暗示會下雨，就是希望。

氣象局灣區辦公室的預報員迪亞茲（Gerry Diaz）說：「問題是時間離現在太遠了，任何改變均有可能發生。我們能在早期看到這些是一個好的征兆。

天氣模型顯示，在未來幾天，白令海峽上空會出現一個低氣壓槽，這種系統可以帶來雨水，並下降到太平洋西北地區；該系統可能在下周中到達北加州。

最大的問題是，這個系統是否會把足夠的水汽推到加州，以提供大量的雨水。氣象局尤瑞卡辦公室的氣象學家布舍（Doug Boushey）查看了氣象模型後說，未見有大雨的信號。「周三到周四有可能出現一些降水，但似乎是陣雨，斷斷續續。」布舍說，「不是連續的雨。看起來是在尤瑞卡和蘇諾瑪縣。我正在尋找20%至30%的概率。」

風暴系統並不罕見，特別是當雨季開始時。它們在太平洋西北地區傾瀉雨水，然後在向南進入加州時變得乾燥。9月下旬，兩個微弱的風暴系統穿過北加州，其中一個給整個地區帶來了極小的雨量，而第二個則給遠在北加州的許多地方帶來了一吋的雨量，蘇諾瑪海岸的一個地方記錄了大約半吋。

迪亞茲說，好消息是，用於預測長期預報的所謂綜合指數已經表明，一周後有可能下雨。

加州 北加 風暴

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