兒時閱讀障礙 紐森出版童書

紐森以個人經歷出版一本關於閱讀障礙的童書。（美聯社）

與兩周前輕鬆戰勝罷免選舉相比，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）最近有一則消息儘管不那麼戲劇化，但較具個人色彩。

Philomel Books出版社30日宣布，由紐森撰寫、湯普森（Alexandra Thompson）繪圖的童書「Ben and Emma's Big Hit」將於12月7日上市。這本童書取材自紐森個人的閱讀障礙經歷，講述一個名叫班（Ben）的小男孩和他在學校中的掙扎。這本書特別使用OpenDyslexic字體印製，讓有閱讀障礙的人較容易閱讀。

紐森說：「包括我在內的數千萬美國 人都有閱讀障礙問題。閱讀障礙讓我的童年過得十分辛苦，我不知道為什麼我還在掙扎著做功課時，妹妹很快就做完了；在全班同學面前大聲朗讀讓我心生恐懼和焦慮。」

「一直到我對閱讀障礙有所了解和知道如何應對它之前，我的自尊心和成績一直受到影響。因此，我寫了這本書，希望能對有學習障礙的年輕人有所幫助。」

紐森表示，他會把這本書的所有收益捐給國際閱讀障礙協會（International Dyslexia Association）。