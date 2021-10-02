萬元贈款 Salesforce助小企業度難關

華協中心活動負責人陳嘉琪（右二）帶領Salesforce志願者小組，進入華埠為小企業主講解贈款計畫。（記者李怡／攝影）

10月1日上午10時30分，華協中心活動負責人陳嘉琪帶領Salesforce志願者小組，進入華埠 為小企業主，講解「 2021年Salesforce舊金山 小型企業贈款計畫」。該計畫旨在為持續受疫情 影響的，舊金山小企業單獨提供1萬元贈款。申請從9月27日起至2021年10月18日開放。可登錄網站，進行申請 https://apply.ureeka.biz/。

Salesforce舊金山小型企業補助計畫，是為總部位於舊金山的小型企業設立的，只要企業擁有2至50名員工，且已經營一年以上，即可擁有申請資格。申請後的補助金可用於租金、薪水和業務發展。

具體申請條件必須如下：公司位於舊金山、是營利性公司、擁有2至50名員工、已營業至少1年（自2020年9月起）、年收入在2.5萬元到200萬元之間、滿足贈款計畫條款中規定的所有其他資格要求。

資助計畫條款在活動當天Salesforce志願者小組，向華埠商家們講解，Salesforce已經建立了一個審核程序。該程序會進行嚴格的判斷過程，同時還能快速向企業主提供支持資金。在接下來的幾周內，將根據標準評估申請，包括但不限於的申請調查有：COVID-19對業務有何影響？贈款將如何用於幫助企業通過COVID-19進行管理？這筆贈款將如何用於影響當地社區？

Salesforce贈款計畫可望幫助小企業度難關。（記者李怡／攝影）

申請會經過獨立法官小組的三輪審查。這些審稿人代表了各種種族和民族背景，以及性別認同和年齡段。一旦選擇了最終的受助者，企業主將過電子郵件收到通知。所有申請人還可以訪問Salesforce相關社區，其中包括與導師的一小時會議，討論小企業面臨的獨特業務挑戰以及如何應對COVID-19中的業務中斷。

Salesforce數據顯示，目前超過60%的提交來自女性創始人、有色人種企業家和LGBTQ社區成員，跨越12多個行業，包括專業服務、醫療保健和酒店。

在華協中心與志願小組為華埠小企業主講解申請規範時，企業主們都很開心和激動，覺得因受疫情的影響，目前的生意狀況仍然未見起色。如果可以申請到這1萬元資助金，對於現在的狀況來講，無疑是雪中送炭。還有的小企業主已經早早的在兩天前就已申請了該項目的資助金。