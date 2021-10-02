看表演嘗美食…別辜負周末好天氣

金門公園樂隊的「公園交響曲2021季大結局」免費向市民開放。（網絡截圖）

據氣象服務部門稱，舊金山灣區 預計從周四到周末氣溫會升高，下周將再次降溫。整個地區的氣溫都會很好。沒有什麼特別熱的，也沒有特別冷的。本周末舊金山、屋崙和柏克萊的氣溫會維持在70度左右的溫和天氣。當天氣溫暖微風不燥，那可不要浪費了舊金山這幾處好景象。

這個周末，民眾可以在卡斯楚（Castro Street）的街道上跳舞，或者在大通中心（Chase Center）欣賞90年代的 R&B，觀看一些壓軸表演和慶祝其他表演的重新開放，或者參觀該地區的一些快閃活動。無論決定做什麼，都可以享受到好天氣和食物的樂趣。

可以去聆聽金門公園樂隊的「公園交響曲2021季大結局」。擁有139年歷史的金門公園樂隊，將於本周日在 Spreckels音樂神廟結束本年度的免費夏季交響樂系列。音樂會從下午1時開始，將呈現給觀眾精彩的演出，例如「粉紅豹」、「最偉大的表演家」、「權力的遊戲」和迪士尼電影的最愛並全程免費。

沉浸式自拍體驗空間。（圖片來自網絡截圖）

年輕人們可以有一場自拍體驗。Musiquarium：Selfie Market是位於Westfield San Francisco Center的6000平方英尺的沉浸式體驗。在裡面，您可以探索10個房間，裡面有超過30多個受音樂啟發的藝術裝置和一個由Bring Music Home提供的照片庫，裡面有來自全國各地的攝影師和灣區音樂家的紀念品。帶上您的手機充電器，就可以在整個空間內完自拍旅遊一整天。

享受一個月的美食活動，10月的每個周六和周日，都可以在Presidio主遊行 的大草坪上，觀看主題活動，並品嚐不同的流動餐車提供的食物。活動從上午11時到下午3時，可以在Presidio附近盪鞦韆，吃點東西，在俯瞰金門大橋的美景的同時，可以在草坪上野餐。真是不會辜負了舊金山本周末的好天氣。