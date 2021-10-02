我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

巴洛阿圖Baumé餐廳失米其林二星 業主反而歡呼

編譯組／巴洛阿圖電
巴洛阿圖Baumé餐廳失米其林二星，店主欣喜有加。（美聯社）
巴洛阿圖Baumé餐廳失米其林二星，店主欣喜有加。（美聯社）

周二（9月28日），當整個灣區的餐館都在慶祝他們獲得米其林星，為被廣泛譽為業界最高榮譽而歡呼時，巴洛阿圖Baumé餐廳的業主施梅爾（Bruno Chemel）卻在為失去他的兩顆米其林星而慶賀，並稱米其林指南令人垂涎的認可令人「分神」，且「反覆無常，一味專注於企業」。

山景城的Chez TJ餐廳之前在他的領導下從二星降為一星後，施梅爾就離開了該餐廳，於2010年開辦Baumé，也因此證明了針對他的評論都是錯誤的：不到一年後，他就獲得了一顆星，第二年獲得了兩顆星，此後連續每年都是如此，直到現在。那麽，是什麽改變了呢？

施梅爾以逆向思維著稱：幾年前，他放走了所有的員工，這樣他就可以完全按照自己的意願來經營這家餐廳。現在只有他和他的妻子克莉斯蒂。他們一起擔任廚師、洗碗工、領班、巴士司機和侍酒師。昏暗的Baumé餐廳曾經可以容納35人，現在他們限製預訂，只允許兩桌的小團體，每周只允許六人聚會。

大約三年前，他們開始強製要求配酒，價格從398元到1萬3800美元不等，原因是常客們想要高端、昂貴的葡萄酒，這也有助於保持門庭若市。Baumé的鱸魚品嘗菜單起價為每人298元，和牛品嘗菜單起價為398元（疫情起它們首次亦可外賣），現在基本上是一家私人餐廳。  

「Baumé和米其林是不相容的，就是這樣」，施梅爾說。他想迎合回頭客 ，而不是米其林難以理解的標準，表示很高興能擺脫獲得三顆星的壓力。

其他廚師也同樣批評了米其林星以及該指南對餐館令人不可捉摸的評估，餐館在失去星星後爭先恐後地進行改造並雇用新的員工，擔心銷售額下降。但是，一個廚師公開拒絕這個帶來烹飪尊嚴和經濟利益的國際獎項，仍然是很罕見的。施梅爾堅持認為，從技術上講，他並沒有失去他的星星，而只是被從指南中剔除。

在Baumé餐廳內，還保留著凱梅爾已故的父親收集的復古的紅色米其林指南。主廚保留它們是為了向父親，而不是向法國輪胎公司致敬。

「我是為了保留父親的精神」，他說。「才把它們陳列在那裡，它會一直在那裡」。

疫情 灣區

上一則

洛斯阿圖市高中遭炸彈威脅 師生緊急疏散

下一則

華埠安老自助處 9日日落區長者健檢

延伸閱讀

涉縱火釀北加沙斯達縣山火 巴洛阿圖婦被捕

涉縱火釀北加沙斯達縣山火 巴洛阿圖婦被捕
場邊人語／沼澤接戰 比誰剽悍

場邊人語／沼澤接戰 比誰剽悍

MLB／海盜外野手單場3次超強美技 官網喊投手該請客了

MLB／海盜外野手單場3次超強美技 官網喊投手該請客了
亞裔終於有自己的英雄 楊致和：「尚氣」將無所不在

亞裔終於有自己的英雄 楊致和：「尚氣」將無所不在
矽谷巴洛阿圖男用氣槍射擊校園 一童受傷

矽谷巴洛阿圖男用氣槍射擊校園 一童受傷

熱門新聞

馮小姐說，滷肉飯便當格外受到上班族的歡迎。（受訪者提供）

舊金山台菜飄香 「宜蘭小館」吃得到滷肉飯、鹹酥雞

2021-09-25 02:17
「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。（美聯社）

灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

2021-09-25 02:18
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

2021-09-30 01:16
北加州東灣皮諾警局前警員瓦斯奎茲，因為與某個女子發生性愛關係時非法錄像，被康縣地檢處指控重罪和輕罪，他已經從警局辭職。（取自皮諾警局官網）

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

2021-09-28 19:13
加州將全面取消州法律條文中的 「alien」一詞。 （美聯社）

紐森簽法：加州法律文件禁用「Alien」一詞

2021-09-25 17:15
舊金山都會區排名第一的熱門郵遞區號是柏克萊94708，鄰近蒂爾登地區公園與蒂爾登自然區域，有大片綠地空間。(圖取自蒂爾登地區公園官方臉書)

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

2021-09-24 02:00

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點