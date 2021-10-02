巴洛阿圖Baumé餐廳失米其林二星 業主反而歡呼

巴洛阿圖Baumé餐廳失米其林二星，店主欣喜有加。（美聯社）

周二（9月28日），當整個灣區 的餐館都在慶祝他們獲得米其林星，為被廣泛譽為業界最高榮譽而歡呼時，巴洛阿圖Baumé餐廳的業主施梅爾（Bruno Chemel）卻在為失去他的兩顆米其林星而慶賀，並稱米其林指南令人垂涎的認可令人「分神」，且「反覆無常，一味專注於企業」。

山景城的Chez TJ餐廳之前在他的領導下從二星降為一星後，施梅爾就離開了該餐廳，於2010年開辦Baumé，也因此證明了針對他的評論都是錯誤的：不到一年後，他就獲得了一顆星，第二年獲得了兩顆星，此後連續每年都是如此，直到現在。那麽，是什麽改變了呢？

施梅爾以逆向思維著稱：幾年前，他放走了所有的員工，這樣他就可以完全按照自己的意願來經營這家餐廳。現在只有他和他的妻子克莉斯蒂。他們一起擔任廚師、洗碗工、領班、巴士司機和侍酒師。昏暗的Baumé餐廳曾經可以容納35人，現在他們限製預訂，只允許兩桌的小團體，每周只允許六人聚會。

大約三年前，他們開始強製要求配酒，價格從398元到1萬3800美元不等，原因是常客們想要高端、昂貴的葡萄酒，這也有助於保持門庭若市。Baumé的鱸魚品嘗菜單起價為每人298元，和牛品嘗菜單起價為398元（疫情 起它們首次亦可外賣），現在基本上是一家私人餐廳。

「Baumé和米其林是不相容的，就是這樣」，施梅爾說。他想迎合回頭客 ，而不是米其林難以理解的標準，表示很高興能擺脫獲得三顆星的壓力。

其他廚師也同樣批評了米其林星以及該指南對餐館令人不可捉摸的評估，餐館在失去星星後爭先恐後地進行改造並雇用新的員工，擔心銷售額下降。但是，一個廚師公開拒絕這個帶來烹飪尊嚴和經濟利益的國際獎項，仍然是很罕見的。施梅爾堅持認為，從技術上講，他並沒有失去他的星星，而只是被從指南中剔除。

在Baumé餐廳內，還保留著凱梅爾已故的父親收集的復古的紅色米其林指南。主廚保留它們是為了向父親，而不是向法國輪胎公司致敬。

「我是為了保留父親的精神」，他說。「才把它們陳列在那裡，它會一直在那裡」。