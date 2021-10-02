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陳健芬 出任全美台聯會總會長

本報記者╱聖荷西報導
陳健芬（右）出任全美台聯會總會長。（台聯會提供）
陳健芬（右）出任全美台聯會總會長。（台聯會提供）

全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會於9月19日在芝加哥結束。這次年會邀得韓國瑜和彭文正親臨芝加哥參會，並與馬英九、江啟臣、趙少康、朱立倫、卓伯源、張亞中、羅智強、和陳以信上線出席視訊會議。會上重要章程之一就是新老會長交接，舊金山台聯會會長陳健芬將出任第43屆總會長。

陳健芬曾擔任灣區美華科技商業協會會長、華美地產協會會長、大專校聯會會長，多年擔任義工參與社團活動。她表示，2019年承辦在灣區的年會，光是籌辦就要兩年時間。「當時被推舉出來籌辦兩年，再加上任總會長的一年任期，所以是三年時間要投入台聯會的事務。但是中間又多出一年的新冠疫情，我等於有四年投入。」

陳健芬母校世新大學還遠從台灣致贈來三個大花籃，十多位灣區好友「情義相挺」一同到芝加哥助陣。

她表示，出任總會長之後壓力很大，因為有了總會長這個頭銜，要在許多場合發言，「做事容易，可是講話、和人相處就要謹慎一些，不要無意中得罪人。」

在未來的一年任期裡，陳健芬將秉承「時時關心台灣，處處服務鄉親」的宗旨。因為遇到明年的「九合一」選舉，她計畫將明年年會提早到2022年8月底舉行，方便台灣政要到時來美參加。

她指出，全美台聯會在未來一年，首先會對全美國各地的反亞裔事件，提出「如何保障自身安全和權益」、「積極參與主流社會」的相關活動。再來是因為疫情關係，全美各地的非營利組織都受到很大的影響，「美國聯邦和加州有很多申請的管道，但很多人、很多非營利組織不知道如何申請，全美台聯會希望在這些需要上，提供幫助。」

台灣 灣區 芝加哥

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