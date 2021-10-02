聖荷西市1日起禁電子菸、薄荷菸 效期延長至明年7月1日

聖縣三分之一的青少年已經嘗試過電子煙。（維基百科圖）

聖荷西 市議會日前投票通過了禁止電子菸和薄荷菸售賣的計畫，於10月1日正式生效，並會延長至明年7月1日。近日，有研究指出使用電子菸和薄荷菸對身體健康有害。

這項計畫得到聖荷西市議會、聖他克拉拉縣公共健康部門和當地以及全國禁菸組織的支持。生效後，包括加香電子菸、蒸汽電子菸、薄荷味捲菸都將被禁止。同時，菸店之間的距離不得小於500呎，不得出現在學校1000呎範圍內。但是該禁菸計畫並不包含水菸和其他口味的香菸。

根據統計，聖荷西有421處菸店將受到該計畫的影響，超過650家菸店被勒令在明年6月30日前做出調整，不然將受到罰款或法律訴訟。美國癌症委員會主管吉布斯（Tim Gibbs）表示，香菸公司所售賣的目標一般是社區中最脆弱的群體，包括低收入 家庭、年輕人等。

「這些公司已經花費了數百萬美元抗議加州 的菸草限制法案。」吉布斯說，「我懇請、支持菸草從貨架上撤下。」

這項計畫的起草人之一，聖荷西第九區市議員福萊（Pam Foley）曾表示，香菸正在危害孩子的健康。根據2019年聖縣公共健康部門的調查，該縣三分之一的青少年已經嘗試過電子菸，八分之一的青少年已經將吸電子菸作為習慣。

電子菸產品的顏色和設計往往是五顏六色的，對於年輕的菸民來說具有誘導性。 根據2019年密歇根大學的研究，蒸汽電子菸在近幾年的大學生群體中備受歡迎，而大學生尼古丁和大麻的吸入量在2017年至2018年增長了兩倍。

聖縣公共健康部門禁菸項目主管考科斯（Nicole Coxe）表示，尼古丁對青少年有明顯的副作用。「已經得知的菸鹼壞處之一就是，它會影響大腦中管理注意力時長的區域。禁菸部門還發現，電子菸中的金屬成分以及薄荷香菸中的滑雪香精會造成肺部損傷以及呼吸道感染」。

考科斯還表示，菸鹼替代品如菸鹼貼片、口香糖等被證明對幫助菸民戒菸有積極作用。