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震懾罪犯 屋崙華埠裝20個全新攝像頭

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠商會，開發視頻安全攝像系統的Verkada公司、猶太教堂西奈神廟、華埠藍天使巡邏隊等，9月30日在華埠舉行記者會宣布，Verkada公司將捐獻20個攝像頭給華埠安裝，以震懾犯罪。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠商會，開發視頻安全攝像系統的Verkada公司、猶太教堂西奈神廟、華埠藍天使巡邏隊等，9月30日在華埠舉行記者會宣布，Verkada公司將捐獻20個攝像頭給華埠安裝，以震懾犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎，開發視頻安全攝像系統的Verkada公司行銷副總裁柯倫（Idan Koren）、猶太教堂西奈神廟（Temple Sinai）、華埠藍天使巡邏隊等，9月30日在華埠舉行記者會宣布，Verkada公司將捐獻20個攝像頭給華埠安裝，以震懾犯罪。目前已在9街夾Alice街設置3個攝像頭。

20個攝像頭，主要安裝在7街和Harrison、Webster、Franklin街等地交叉口，均為靠近高速路、進入華埠的入口。社區希望在主要出入口安裝攝像頭，讓罪犯進入或逃跑時無所遁形，尤其在發生犯罪後，能幫助警方尋找蛛絲馬跡。柯倫表示，包括華埠的攝像頭在內，Verkada總計會在各個社區安裝100個攝像頭，增強社區安全感。包括亞裔組織在內，都可申請安裝攝像頭，該公司會免費幫忙安裝10個。

●犯罪發生後 才能查看錄像

陳錫澎表示，華埠此前發生頗多罪案，不少老年人和女性是受害者。安裝監控攝像頭是阻止犯罪的方法之一。華埠有很多成員是老人，每天在華埠行走，面對攝像頭時，會比較安全。而有了這種安全感，也能讓更多消費者回到華埠。過去幾周，隨著警局在華埠的巡邏力度增強，華埠事故和犯罪為零（註：自從8月7日搶劫後，華埠再未發生搶劫） 。

陳錫澎強調，因為種種原因，在華埠安裝攝像頭經過頗多障礙。市議會3年前撥款安裝攝像頭，因個人隱私問題而流產。在樓上安裝攝像頭，還要和業主合作。一些大樓並未安裝攝像頭運作需要的WiFi，華埠商會將想辦法與通訊運營商、業主合作，看看是否能幫助他們安裝WiFi服務。

陳錫澎表示，因為安裝攝像頭涉及隱私等問題和程式，所以時間拖延較長，目前的20個攝像頭，也不能滿足華埠所有需求。商會將遵循嚴格的隱私保護規定。攝像頭安裝所在的物業業主，沒有資格查看錄像。商會也不會去實時監控攝像頭拍攝內容。警方接到有關犯罪的報案，需要申請查看，商會經過評估同意才行。警方查看時，商會也會一同協助查看。

●裝攝像頭 保護華埠

華埠商戶、新屋崙藥方東主Albert Wong表示，他在屋崙長大，很瞭解社區。在9街和Alice街附近經常街區發生犯罪，壞人搶劫後躲到道路死角，逃之夭夭。在該位置安裝攝像頭，是保護華埠安全的第一步。目前的警力只是暫時性巡邏，希望有一勞永逸的解決方法，讓警員永久性駐紮華埠，震懾罪犯。

西奈神廟此次捐贈5000元，推動華埠攝像頭計畫。神廟資深拉比（Rabbi，指猶太人的特別階層，主要為有學問的學者）、慕尼克（Jacqueline Mates-Muchin）表示，她既是華人又是猶太人，如今面臨的仇恨犯罪，是可怕的時刻。脆弱的社區齊心協力至關重要。「我們希望，當社區生活和工作的人們，看到攝像頭時，會聽到這樣的訊息，有社區支持他們，我們與他們站在一起，關心他們的安全。這些攝像頭也向潛在的犯罪者傳遞一個資訊：我們的社區不歡迎他們。如果他們要充滿仇恨，如果實施暴力，將追究他們的責任。」

華埠商會主席陳錫澎表示，安裝攝像頭後，商會會遵循隱私規定。只要在犯罪發生時，才能...
華埠商會主席陳錫澎表示，安裝攝像頭後，商會會遵循隱私規定。只要在犯罪發生時，才能讓警方查看錄像。（記者劉先進 ／攝影）
華埠已在9街夾Alice街安裝了攝像頭。（記者劉先進 ／攝影）
華埠已在9街夾Alice街安裝了攝像頭。（記者劉先進 ／攝影）
Verkada公司行銷副總裁柯倫表示，公司將捐獻20個攝像頭給華埠安裝，以震懾犯...
Verkada公司行銷副總裁柯倫表示，公司將捐獻20個攝像頭給華埠安裝，以震懾犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

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