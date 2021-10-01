金山市議員楊馳馬 角逐州眾議員有信心

現任舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）在華埠宣布將参加加州眾議員選舉。（記者李怡╱攝影）

自從9月29日舊金山 市長布里德（London Breed）任命加州眾議員邱信福（David Chiu）為新市府律師後，空出的州眾議員一職已有多人準備競選。 9月30日，現任市議員楊馳馬（Matt Haney）在舊金山華埠 獅子窩（Lion's Den）門前召開媒體見面會，宣布參加州眾議員競選，並決心要拿下這一職位。

舊金山華埠是至今全美最大的華裔商業社區，楊馳馬在本次的選舉中也非常重視華裔的選票，在未來幾周會連續在華埠召開關於選舉的集會。楊馳馬表示，對比其他的角逐者，他對本次的選舉感到非常有信心，也表示沒有任何一位對手比他更適合州眾議員一職。他說，「自從我在監事會任職以來，就在接觸和為華裔社區的每個人而努力工作，為整個社區爭取資源」。

楊馳馬總結他在作為市議員的政績時說道，「我參與建議為老年住房投資 ，在去年疫情期間，提出增加對小型企業的資金支持，並明確表示，AAPI社區、華埠社區以及他們提出的所有資金請求，只要我擔任小企業、家庭、住房的預算主席，就會得到資助。增加社區警務預算，不僅投資了更多的警察學院，還投資了資源以引進更多會說中文的警察。現在如果你走在華埠，會看到這一努力的結果，有很多會講中文的警察，作為預算主席，我確保了資金投資於社區安全」。

據本報了解到，邱信福還未向眾議會正式提出辭呈。邱信福正式離職後，州長紐森（Gavin Newsom）必須在兩周內宣布補選。補選必須在邱信福離職後126天到140天內舉行，或在200天內與一場選舉合併舉行。

在未來的競選中，楊馳馬的競選軸心會圍繞——國家需要增加和改進經濟適用房和老年住房計畫，投資具有文化能力的公共安全，以便擁有社區大使和多元化警察等項目。他表示，加州需要確保仇恨犯罪得到控制。他支持州立法機構一攬子法案，以增加對仇恨犯罪的問責制。而且還需要支持小企業。如果舊金山的華埠沒有恢復，對舊金山的經濟是個很重的打擊，這是要去州立法機關支持的事情。

他指出，經濟適用房和老年住房計畫、為遊民增加更多服務和治療精神疾病，都會是他競選的主軸。