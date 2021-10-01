防吸毒過量 舊金山提議建立「安全注射中心」

舊金山地檢官博徹思說，「設立安全使用中心，能夠防止這麼多人因過量注射或吸食毒品而死亡」（記者李怡╱攝影）

根據舊金山 市府官員，本周在捷運（BART ）車站發現三名男子死亡都是因吸毒過量。

27日(周一)上午1時左右，在德利市車站發現一名男子沒有反應，急救人員試圖對他進行複蘇搶救但無效，被當初宣布死亡。當天下午4時53分左右，另一名男子在一輛開往Berryessa但停在Fremont車站的輕軌列車上被發現沒有了呼吸反應。警察為其噴了兩劑NARCAN（一種常用於治療麻醉劑過量的藥物）但沒有奏效，男子被宣布死亡。

自疫情 爆發以來一年多時間裡，因注射毒品過量而死亡的人數較之前增加了400多倍。為此舊金山地檢長博徹思宣布，在聯邦最高法院為「美國 訴安全注射中心案」(United States v. Safehouse) 提交非當事人書狀，以支持開設全國第一間預防用藥過量中心。

他表示，這些場所已被證明是減少危害的措施，可以挽救生命和幫助減緩藥物使用疾患和濫藥持續趨勢。由全國各地司法領袖提交的非當事人書狀，強調全國2019年有逾7萬用藥過量致死，因而迫切需要推進減害策略，在疫情持續期間死亡人數愈加惡化。在舊金山，自2019年起用藥過量率急劇上升，2020 年有逾700人死於用藥過量。

「每個因吸毒過量死亡的人就是一場悲劇，設立安全使用中心能夠防止這麼多人死亡。」地檢長博徹思說：「我們國家和城市因吸毒過量致死人數激增而遭受重創。人們在安全使用中心不會死於用藥過量，希望法院的裁決能為挽救生命鋪路。」

安全使用中心，亦稱為「預防用藥過量中心」或「安全注射中心」提供使用藥物場所和受訓監督人員，以立即逆轉用藥過量。它們亦作為減害外展中心，人們在這裡可以接受醫療護理、獲取社會服務和認識戒毒方法。儘管美國未有開設，但相關訴狀指出，在其他11個國家已有超過110間預防用藥過量中心，均不曾接過報告在場所內發生致命的用藥過量事故。

美國多個城市現正尋求開設預防用藥過量中心，羅德島最近成為第一個授權預防用藥過量試點計畫的州。