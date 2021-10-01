Indeed：愈來愈多公司 要求求職者必須接種疫苗

Indeed數據顯示，愈來愈多公司要求求職者必須接種疫苗。 （美聯社）

Delta變異病毒株蔓延之後，雖然要求求職者接種疫苗 的公司愈來愈多，卻也並非想象的那樣多。儘管加州 擁有全國最低的冠狀病毒病例率，但在接種要求方面並不處於領先地位。

24日在招聘網站Indeed上發布的快照顯示，在美國所有50個提到接種要求的州中，加州排名第十。這相當於全州工作 崗位的1.6%，是七天的移動平均值。

華盛頓州以3.16%位居榜首，俄勒岡州以2.45%緊隨其後，亞歷桑那州以2.44%位居第三，密西西比州排名墊底，有0.38%的招聘信息提到這一要求。另外四個州--蒙大拿州、北達科州、南達科州和懷俄明州，要求接種疫苗的招聘信息太少，無法統計。

儘管加州需要接種的工作比率仍然相對較低，但本月和今年的趨勢是略有上升。事實上，9月9日的資料顯示，加州在全國範圍內也排在第十位，有1.18%的招聘啟事提到了這一要求。

該公司數據顯示，自今年年初以來，提到接種要求的工作在全國範圍內呈上升趨勢，但在8月份出現了明顯趨勢。截至上個月底，該網站上每一百萬招聘啟事中需要接種疫苗的比例比一個月前增加了242%。該公司發現一些企業要求人們上傳疫苗接種證明以申請工作，有的還提供接種獎勵。

在9月9日的報告中該公司發現，對不需要接種疫苗的工作的搜索量，雖然比例很小，但逐月也增加了近20倍，而且其中大多數是在醫療保健領域。

按行業畫分，個人護理和家庭保健在Indeed網站上需要注射疫苗的職位所占比例最大，而且增幅也最大。在8月底之前的七天時間裡，全國範圍內接近2%的招聘職位包含了疫苗接種要求，與7月份相比有了明顯的增加，當時的比例還不到半個百分點。