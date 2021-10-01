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華裔導演、作家張慈 社群平台談移民故事

記者王子涵／聖荷西報導
張慈與女兒張小夏(Chanel Miller)的合影。（張慈提供）
張慈與女兒張小夏(Chanel Miller)的合影。（張慈提供）

「Good Morning, Silicon Valley」是由李喬琚和鄭琇文成立的社群平台，以發揮社會正面影響力為前提，交流矽谷生活與新知。周四晚平台邀請到作家兼紀錄片製作人兼導演張慈主講，她從自身經歷和女兒Chanel Miller 張小夏遭性侵等事件 ，談她對家庭、教育和社會關懷的想法。

張慈出生於中國雲南，父親是越南華裔，母親是回族。「張是漢姓，慈是回族最普遍用的名字。」帶著特殊的血統，張慈主修中國現代漢語語法與中國古典文學；1988年她開始西方移民之路，用文字記錄發生在周遭的故事，後來母親不幸因故在家鄉結束自己的生命。這觸動了她並拍攝紀錄片哀牢山的信仰，獲得了「世界獨立電影節最佳家庭故事獎」，並獲中美電影節「金天使紀錄片入圍」。

「許多事情是積累之後，在一瞬間發生，我談及十個話題，以故事的形式和聽眾交流。」張慈在節目中提到家逢變故之後的勇氣，和她在拍攝硅谷華人當中「科技」對世人的影響等話題。

人生充滿意外。張慈的女兒是2015年轟動世人的史丹福校園性侵案的受害者。張慈一家人度過了人生中最困難的日子，她曾對自己說：「我是最堅強的媽媽」。張慈的女兒在四年後，決定公布真實姓名，並寫下「Know My Name：A Memoir」一書，分享溫暖和關懷的心路歷程。

張慈的另一部紀錄片流浪北京收藏於史丹福大學圖書館、柏克萊加大圖書館、太平洋檔案館、美國國會圖書館。哀牢山的信仰也曾在美國聖地亞哥大學選片放映，2015年2月在史丹福大學、索菲亞大學放映。目前她完成拍攝的紀錄片是系列矽谷中國人一集、二集。

張慈目前居住於洛杉磯，寫作兼拍片，她同時跨入新媒體，在TikTok上製作短片。張慈文字作品涵蓋長篇、短篇小說、散文、紀實文學等，包括浪跡美國、慰籍、我的西遊記、1968，矽谷的口袋、美國女人等。

本次活動是由「Good Morning, Silicon Valley」主辦，硅谷百家談協辦；並由GMSV共同版主、作者和資深媒體人李喬琚主持。

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