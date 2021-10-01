史丹福大學 擬收購聖母大學貝爾蒙校區

史丹福大學計畫收購中半島那慕爾聖母大學貝爾蒙校區。(圖取自那慕爾聖母大學校友會官方臉書)

史丹福大學 計畫收購中半島那慕爾聖母大學(Notre Dame de Namur University)貝爾蒙(Belmont)校區，此舉將為史大提供更多空間擴增教育 計畫，也為陷入財務困境的聖母大學提供可維持運作資源。

兩家大學簽署合約內容為史大將擁有購買聖母大學物業的專有權(exclusive rights)直至2025年6月，聖母大學也將獲得一筆押金以確保校方近期運作。雙方仍將皆為獨立營運機構，學生僅能通過各自大學獲得學位。史大校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)聲明表示，將加強兩家大學合作，並與社區連結，運用校區進行創新學術，並以其豐富歷史為基礎、增加灣區活力。

若最終完成對聖母大學校區的收購，將成為史大近年除了主校區之外的第二次重大擴充。第一次於2019年開設紅木城校區。史大教務長德瑞爾(Persis Drell)表示，史丹福不打算將現有教學與研究活動移出主校區，但貝爾蒙新校區將提供額外空間與設施，擴大對社區服務的學術使命。

那慕爾聖母大學是一所小型私立天主教大學，1851年成立，是加州 第三古老大學，也是第一所授予女性學士學位的大學。但近年來掙扎於招生與財務挑戰，迫使裁員、減少運動項目並最終完全關閉大學部。今秋該校僅入學203名研究生，學校只有8位全職教職員、34位半職員工。

去年聖母大學曾考慮永久關校。然而，今年1月學校董事會決定繼續開放，並專注持續轉型提供研究生研究計畫，以及教育、商業與臨床心理學線上大學碩士學位課程。聖母大學現任校長馬丁(Beth Martin)表示，與史大的新合作計畫，將提供聖母大學以嶄新與鮮活方式，增加學校成長的靈活性，她在聲明中表示，學校將持續現有課程，並增加包括面對面、混合及完全線上課程。

聖母大學位在El Camino Real以西的Ralston大道旁的矽谷46.3英畝珍貴土地。貝爾蒙校區擁有24棟建築物、總面積達32萬平方英尺。對史大來說，聖母大學物業的校園用途與其靠近公共交通便利的半島位置，可連結史丹福現有主校區與紅木城校區，是購買該物業的主因。