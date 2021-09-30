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加州凶殺案增 整體暴力犯罪降

編譯組／綜合報導
加州槍殺增加，但其他暴力犯罪減少。（美聯社）
加州槍殺增加，但其他暴力犯罪減少。（美聯社）

聯邦調查局（FBI）最新統計發現，2020年全美的凶殺案都在增加，加州的凶殺案同樣年增31%。但不幸中的大幸是，整體暴力犯罪年增不到1%，因為加重傷害雖然年增9%，但是搶劫年減14%，性侵年減8%，而且因為疫情大家都在家破門盜竊也減少7.7%。

FBI自1960年代開始的年度例行統計近日發布2020年統計，結果全美的暴力犯罪都在增加。專家分析，這與疫情的關係較大，與政治立場無關，­「紅州、藍州都一樣」。密蘇里大學聖路易斯分校的犯罪學教授Richard Rosenfeld指出，新冠與佛洛伊德案是兩大關鍵。

FBI報告指出，全美的凶殺案增加29.4%。2020年的凶案中，76%源自武器行凶，較2019年增加73%。加州司法廳的數據也顯示，去年的2202件凶殺案中，75%來自槍殺，2019年為69%。

全美的研究也指出，佛洛伊德事件確實讓凶殺更多，但原因並不是事件本身，而是因為其引發的示威抗議大增，導致巡邏人力減少，另外也因為疫情的緣故，導致許多員警染病或自主隔離。

雖然加州整體的暴力犯罪增幅趨緩，但是美國其他地方卻不一樣，凶殺案增加，加重傷害也年增5.6%。

暴力犯罪 加州 疫情

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