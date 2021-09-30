罷免教委簽名竊案 嫌犯自首後獲釋

罷免簽字盜竊案的嫌犯自首。（視頻截圖）

轟動一時的舊金山 罷免教育 委員的選民簽名盜竊案，終於有了新的進展。9月28日，被指認是案中嫌犯的人士，31歲的庫塔（Jason Kruta）自首被拘，並在當天獲釋。

案件目前交由州總檢察長辦公室處理，負責起訴事宜。根據檢察長辦公室提供的資料，庫塔被控盜取罷免選舉的簽字請願書，違反選舉法的18631款。舊金山縣警局也提供報告，顯示庫塔自首的細節。當時庫塔說，有執法部門已經發出了拘捕令（warrant of his arrest），因此自首。

盜竊事件發生在5月底的舊金山列治文區。當時在推動罷免舊金山教育委員的義工們正在Clement街徵集選民的簽字。隨後有影片拍到，一名紅色眼鏡的男子，即嫌犯，與一名華裔的家長林文傑發生爭執。林文傑指控該名紅色眼鏡男子偷竊選民簽字的紙張。

僵持之下，紅色眼鏡男子從背後拿出了紙張，還給林文傑，直說「你們抓到我了」。事件引起軒然大波，因為盜取選民簽字屬於犯罪。

影片經過網路媒體HereSay Media率先播出，隨後不少傳媒均有跟進此事。案中紅色眼鏡男子也被網民披露身份，同時他也被公司解僱。林文傑也把案發全程的視頻放上了YouTube，觀看地址是：https://www.youtube.com/watch?v=Eu_v0RsgmV8。1分30秒時可見紅色眼鏡男子承認偷竊，並且拿出了紙張。

案件之所以要轉交給加州 總檢察長，就是因為舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）在這件事情上存在利益衝突，因此他需要迴避（recuse）。林文傑的律師此前也公開發信要求博徹思迴避處理這個案件，指稱涉嫌偷竊的嫌疑人，也在罷免博徹思的選民簽字上用了假名字簽字。

總檢察長辦公室也透露，庫塔的出庭日期是10月28日早上。