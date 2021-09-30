華裔法官陳啟煌 斥地檢處管理混亂 被指「不尋常」

法官陳啟煌（左，取自舊金山高等法院）斥責地檢處管理混亂。右為地檢長博徹思（本報檔案照片）。

舊金山 高等法院的華裔法官陳啟煌（Bruce Chan），本周在法庭上公開斥責舊金山地檢處（District Attorney’s Office）管理混亂，引起主流傳媒報導。

據舊金山紀事報、觀察家報的報導，在法庭的會議記錄中，可以看到陳啟煌對於地檢長博徹思（Chesa Boudin）的批評。陳啟煌當時表示，對於地檢處現在的管理，自己非常不認同。

「在目前的疏忽大意，混亂的情況下，我們對現在我們一起要做的事情不敢寄予任何信心。」陳啟煌指出，地檢處現在的離職更換率，管理架構變革，都令他不滿。他認為，現在博徹思辦公室在全國、加州 層面上過分強調的刑事司法改革訴求，影響了檢控起訴工作 。

陳啟煌的言論被指「不尋常」，因為法官的確偶爾會對地檢處的工作予以批評，但是罕見會有如此尖銳的訓斥。

地檢處發言人馬歇爾（Rachel Marshall）回應傳媒時表示，對於陳啟煌的批評感到失望。她認為法官應該直接和地檢處進行溝通，而非公開地指責地檢處資深、努力的檢控官。馬歇爾也說，陳啟煌已經向博徹思道歉，並且對於事件被有心人士利用而感到遺憾。

事件的緣起是因為在法庭一個案件中，地檢處一方未有及時披露一些證據，而該證據被指有利於公辯律師一方來辯護，引起公辯律師代表不滿。馬歇爾則解釋稱，這是無心之失。

陳啟煌曾經是公辯律師，在2009年時獲得州長委任成為舊金山高等法院法官。他的哥哥、律師出身的陳啟輝（Doug Chan）也在社區活躍多年，現任美華歷史學會（CHSA）董事會主席。