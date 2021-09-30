全美首創…挽留教師 屋崙提供可負擔住房、住房津貼

屋崙延長「教師紮根屋崙」試點項目，試圖用可負擔住房或住房津貼留住教師。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 市長薛麗比、學區校監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）、非營利性社區發展金融公司等，29日聯合宣布，延長「教師紮根屋崙」試點項目（Teachers Rooted in Oakland），為18名新的客居教師（ teacher residents，為研究生，正在完成教師資格證書認證和教師培訓）提供可負擔住房和住房津貼，目前總計有30名教師和客居教師享受此福利。參加項目的教師有免費的財務顧問，還可享無息小額貸款。

當天，美國銀行還撥款100萬，希望為教師提供培訓和住房費用資助。市府聲明說，教師紮根屋崙項目是灣區 、可能也是全美唯一透過津貼和減價住房、為在職教師和未來教師提供補貼的計畫。 市長薛麗比發表講話。（記者劉先進／攝影）

在屋崙招聘和留住教師，特別是有色人種教師，並確保住房安全，是屋崙的首要任務。Laurel 區85%以上的學生是非裔 、原住民、有色人種。教師高留任率和多樣性加強了教師和他們所服務的兒童和家庭之間的社區聯繫，並已被證明可以提高所有學生的成績。試點項目目前為12名教師提供服務，其中11名是非裔、原住民和有色人種，50%是在灣區出生或長大。

有色人種教師對學生特別重要。研究表明，所有種族的學生對非裔和西裔教師的看法比其白人教師更積極，而且也更有可能讓學生從高中畢業，更有可能感到被關心，參與學校工作和自信。三分之二的屋崙教師受到住房的影響，在住房上的花費超過工資的30%。40%的屋崙教師將收入的30%到50%用於住房。61%的有色人種教師將收入的30%以上用於住房。40%的教師計畫在未來5年內因生活費用問題離開灣區。

「教師紮根屋崙」項目的目標，是增加非裔和其他有色人種教師的招聘，讓他們留在屋崙。這些教師專門從事難招到人的學科領域，如STEM和特殊教育。他們比白人教師更有可能遭遇住房不安全。2020年，項目試點開始時有12名教師和客居教師。項目今年新增18名新的客居教師，為他們提供負擔得起的住房和住房津貼。具體來說，今年的教師研究生將有兩種選擇，要麼搬入新設立的屋崙北門公寓補貼住房，要麼拿到住房津貼。

目前，項目覆蓋30名教師和客居教師，接觸並教授約4000名屋崙學生。為入職前兩年的教師提供住房收入津貼，同時還提供免費的財務顧問服務。接觸並教授約4000名屋崙學生。試點項目的創建者還希望與州立法者合作，起草立法和政策，以提高教師薪酬，並為所有教育工作者增加可負擔的住房選擇。

薛麗比表示，作為屋崙大學的一名光榮畢業生，她從學生群體的豐富性和多樣性中受益。今天，大家也必須努力提高教師隊伍的豐富性和多樣性。「絕對有必要為學生提供教育機會，讓老師看起來和他們一樣，並分享他們的生活經歷。確保此事的一個途徑，是為敬愛的教師提供更經濟的住房選擇。」

屋崙教師昂蒂韋羅斯(Gustavo Ontiveros)是一名在屋崙技術高中完成數學教學證書的研究生。他說，如果沒有教師紮根屋崙項目，就會和室友同住一個臥室，沒有臥室空間讓他專注於學習和備課。